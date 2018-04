Stiri pe aceeasi tema

- Porivit Ministrului Muncii, Olguta Vasilescu, Admnistatia Prezidentiala nu a transmis, dupa intalnirea de la Cotroceni, ce s-a discutat la intrunirea de marti.„Eu cred ca acel comunicat a fost facut inainte, pentru ca nu contine ce s-a discutat (...) Cu acest subiect al salarizarii, presedintele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca intalnirea de marti convocata de presedintele Klaus Iohannis pe tema Legii salarizarii ar fi avut scopul de „deturnare a atentiei publice” de la scandalul momentului, privind desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti, ca intalnirea de marti convocata de presedintele Klaus Iohannis pe tema Legii salarizarii ar fi avut scopul de „deturnare a atentiei publice” de la scandalul momentului, privind desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General.

- Ministerul Muncii afirma intr-un comunicat oficial ca principiul egalitații din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul ca persoanele angajate in sistemul bugetar și care presteaza aceeași munca, indiferent de instituția in care o fac, și ne referim aici la meseriile comune, precum conducatorul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, vine cu acuzatii dure la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dupa aparitia unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, in urma discutiilor purtate la Cotroceni.Citeste si: Avertisment DUR de la Iohannis! Seful statului a ATENTIONAT Guvernul…

- A fost o intalnire cu scantei, la care a participat premierul Viorica Dancila și Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Discutiile s-au incheiat cu un comunicat de la Cotroceni, in care Administratia Prezidentiala a sustinut ca Iohannis le-a apostrofat pe cele doua pentru modul in care au evoluat…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, i-a precizat presedintelui Klaus Iohannis, la intalnirea de marti, ca Legea salarizarii se aplica etapizat, pana in 2020, „atunci cand vor fi eliminate inechitatile din sistem”, potrivit unui comnicat MMJS.

- Ministerul Muncii ii raspunde lui Iohannis, la criticile privind inflația: ”Speram ca nu sugereaza soluții precum cele din 2009 ale Guvernului Boc, sa discute cu BNR”, a transmis instituția condusa de Lia Olguța Vasilescu, la scurt timp dupa intalnirea președintelui Klaus Iohannis cu premierul și ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Potrivit unor surse politice, șeful statului a cerut explicații in legatura cu efectele legii salarizarii bugetarilor.

- Intalnirea presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, este in desfașurare, la aceasta ora, la Palatul Victoria.„O discutie larga pe tema salarizarii, lucrurile au evoluat si dupa un timp cred ca putem trage primele concluzii. Pe…

- Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu au fost chemate la Cotroceni. Premierul și ministrul Muncii se intalnesc marți cu președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre problemele bugetare. Potrivit unor surse oficiale, discutiile presedintelui cu premierul ar viza probleme bugetare. Recent, președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis are programata, marti, la ora 12.00, intalnire cu Viorica Dancila, prim-ministru, și cu Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, potrivit agendei publicate de Administratia Prezidentiala. Tema discutiilor va fi legea salarizarii, a anuntat RomnaniaTV.

- Consiliera Laurei Codruța Kovesi, Dana Țițian, ajunge sa ridice in fiecare luna un salariu cu tot cu sporuri de aproximativ 11.000 de euro. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca procurorii au salarii foarte mari, dar a precizat ca vor exista verificari ale Curții de Conturi la DNA…

- Soferii prinși fara rovinieta pot scapa de amenda, daca nu sunt anunțați. Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca procesul verbal de constatare a amenzii trebuie transmis in cel mult doua luni. Amenzile pentru cei care circula cu mașina fara sa aiba rovinieta valabila se vor prescrie in patru…

- Preșcolarii și elevii din invațamantul primar și gimnazial vor primi, in anul școlar 2017-2018, fructe și legume proaspete. Decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene a fost semnat,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca in ceea ce privește legea pensiilor s-a ajuns in etapa simularilor, pentru a nu intampina probleme la momentul lansarii in dezbatere publica. ”Legea pensiilor este gata, este finalizat textul legii. Problemele pe care le avem la ora actuala…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, este de parere ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a mers pe post de "chibit" la intalnirea sefului statului Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila. Citește și: Gabriela Firea, prima masura MAJORA pentru decongestionarea traficului: Primaria Capitalei…

- Sindicaliștii din educație au pichetat ieri Ministerul Muncii și au discutat cu ministrul de resort, pentru a obține o serie de promisiuni in vederea remedierii neajunsurilor din sistem. Astazi ar fi trebuit sa aiba loc alte proteste, dar reprezentanții FSLI au anunțat, aseara, ca acestea au fost amanate…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a confirmat faptul ca a fost la intalnirea de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila. El susține ca s-a abținut sa intervina la discuția despre DNA, pentru ca iși dorește ca aceasta situație sa fie rezolvata pe cale instituționala.”Am…

- Liviu Dragnea a vorbit in exclusivitate pentru Antena 3, despre intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis și Viorica Dancila, la Cotroceni. ”Am avut o discuție cu președintele dupa depunerea juramantului noului Guvern. Am discutat atunci zece minute. I-am spus sa aiba…

- Europarlamentarul Norica Nicolai lanseaza un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa declarația de presa de la Cotroceni. Aceasta susține ca intervenția publica a președintelui a avut un singur scop: „sa arate poporului ca s-a intors din vacanța”. Mai mult, Nicolai considera ca președintele…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Klaus Iohannis spune ca atacul la adresa DNA este unul jalnic. Președintele a mai declarat ca a avut o intalnire la Palatul Cotroceni cu Liviu Dragnea și cu premierul Viorica Dancila. Știre...

- Ministrul Muncii, despre scaderea salariilor grefierilor: S-a calculat greșit de catre resursele umane, legea este foarte clara și ușor de ințeles, a spus Lia Olguța Vasilescu, miercuri, la Parlament. Ea a precizat ca dupa discuțiile cu cei din justiție, s-a stabilit publicarea pe site-ul ministerului…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta in urma cu doar cateva zile ca salariile inaltilor demnitari au scazut cu zeci de procente, cel mai afectat fiind presedintele Klaus Iohannis, care a pierdut 40%. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat…

- Presedintele CNCD ii da replica lui Cristian Tudor Popescu dupa ce jurnalistul a anuntat ca va contesta in instanta sanctiunea primita dupa declaratiile referitoare la coafura premierului Viorica Dancila. "Ii recomand sa citeasca legea si sa vada care e definitia hartuirii, dincolo de DEX", a declarat…

- Lia Olguța Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii reduse intre 10 și 40%. A fost redus inclusiv salariul lui Klaus Iohannis. "Presedintele va incasa un salariu lunar net aproximativ 12.000 lei. Niciun alt bugetar nu va avea un salariu mai mare decat…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, miercuri, ca desemnand-o pe Viorica Dancila pentru functia de premier Klaus Iohannis si-a periclitat obtinerea celui de-a doilea mandat prezidential la Cotroceni. "Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi al doilea mandat,…

- Politologul Andrei Țaranu, prodecan al Facultații de Științe Politice, a declarat la ”Interviurile Libertatea Live” ca președintele Klaus Iohannis nu a avut cum sa evite numirea doamnei Viorica Dancila, propunerea PSD, in funcția de prim ministru. Opoziția nu a propus nici un nume de premier, agreat…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Atitudinea lui Iohannis este un semnal negativ pentru protestatarii care, în ultima vreme, au propus soluția alegerilor anticipate, scrie publicația Sputnik. Site-ul rusesc Sputnik este de parere ca președintele Klaus Iohannis va accepta propunerea Vioricai Dancila în funcția de…

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Dupa circa 25 de minute in care delegatia PSD-ALDE au fost fata in fata cu primul om in stat, in cadrul consultatilor de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a prezentat concluziile intrevedererii si convingerea ca sunt “suficiente argumente…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- „A fost votata Viorica Dancila doar cu o abținere, in rest am votat toți colegii. A fost propusa și doamna Ecaterina Andronescu care spre final și-a retras candidatura și am cerut colegilor mei sa avem un dialog cu doamna Dancila inainte de a supune la vot aceasta propunere”, a afirmat liderul PSD.…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. In aceeasi sedinta ar urma sa fie facuta si o evaluare a ministrilor pentru a se decide cine va ramane in viitorul Cabinet.…

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca Partidul Social Democrat (PSD) ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in cazul in care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru din actuala majoritate parlamentara.Vasilescu a declarat, luni seara, la TVR…

- Rainer Seele, Directorul General al OMV a vorbit, marți, la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, despre nevoia de predictibilitate a coadrului fiscal și legislativ, care sa susțina performanțele companiilor.

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…