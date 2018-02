Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Parlament, ca nu comenteaza scandalul salariilor, întrucât Lia Olguta Vasilescu va da toate detaliile în acest sens.

- De exemplu, afectati sunt greferii cu vechime mai mare de 15 ani, care vor pierde la salariu sume de pana la 500 de lei. Reduceri de salarii vor mai fi in invatamant si sanatate pentru personalul auxiliar. Probleme ar putea aparea si in sectorul privat, dupa trecerea contributiilor la angajat, existand…

- Secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiarta, ii solicita premierului Viorica Dancila sa o demita pe ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „incompetența, minciuna și cinism”. Totodata, deputatul liber solicita și demisia lui Ionuț Mișa de la șefia ANAF. Doar ca președintele Fiscului…

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi a criticat anunțul de scadere a unor venituri dat de catre ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, subliniind ca „este o ticaloșie pesedista grandioasa” și ca „al treilea guvern – echipa dlui Dragnea” „iși permite sa faca orice”

- Cartel Alfa a avertizat inca de la inceput asupra faptului ca transferul taxelor sociale de la angajator la angajat va determina o scadere a salariilor, potrivit presedintelui Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu.

- Ministrul Muncii a recunoscut ca exista scaderi salariale si la nivelul unor bugetari cu venituri modeste, cum sunt grefieri, dascali sau personal auxialiar din învatamânt, Lia Olguta Vasilescu a declarat, la Realitatea TV, ca în aceste

- Fostul premier Victor Ponta critica din nou pe Facebook noul Executiv, acuzand modul de organizare in domeniile finanțelor și relației cu UE. ”Caragiale a fost total depasit de actualul Guvern / daca nu ar fi de plans ar fi de ras / hai sa vedem cine se ocupa de cele doua prioritati absolute…

- Grefierii de la instantele si parchetele din tara protesteaza joi fata de scaderea salariilor celor cu functii de executie si de conducere cu o vechime mai mare de 15 ani, ca urmare a elaborarii unei grile de salarizare "proaste" si avand in vedere trecerea contributiilor de la angajator la angajat,…

- Potrivit surselor prezente la sedinta Comitetului Executiv al PSD, actualul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta functie in Guvernul Ponta. ...

- VIDEO Reportaj filmat cu camera ascunsa Chiar si inspectorii de la Fisc sunt derutati. Cei de la Craiova spun ca nu mai au ce explicatii sa ofere oamenilor. „Deocamdata nu a venit nimic. Doar ce vorbesc la televizor ca asta innebunesc toti oamenii, dar numai asa ca sa ii puna pe drumuri. Nu a venit…

- Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei fiscale, iar ministerul analizeaza optiunea regularizarii contributiilor datorate, a afirmat…

- ♦ Luni seara, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie ♦ Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ieri ca se gandeste la o varianta de inlocuire a formularului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Un nou termen de depunere a Declarației 600 și alte modificari care sa fie operate in cazul acestui formular, precum creșterea plafonului de venituri, sunt variantele discutate astazi de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, cu liderul PSD, Liviu Dragnea, potrivit unor surse oficiale, citate de Profit.ro.…

- Analistul economic Radu Soviani aduce critici dure Codului fiscal, declarației 600 și este de parere ca ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, ar trebui sa plece odata cu acest formular. ”Ar trebui sa plece declarația fiscala cu tot cu Mișa. Nu poți sa-l pastrezi în continuare pe Mișa.…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir le-a solicitat prezenta ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Formularul 600.„D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE…

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Taxa pe valoare adaugata (TVA) urmeaza sa fie redusa de la 19 la 9 la suta pentru 42 de categorii de lucrari, inputuri și servicii agricole. Scaderea este prevazuta, deocamdata, intr-un proiect de ordin comun al ministerelor Finanțelor și Agriculturii. Proiectul de act normativ urmeaza sa modifice Ordinul…

- Bugetul pe 2018, adoptat in Comisiile reunite de buget-finante Legea bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptata, vineri, in Comisiile reunite de buget-finante, cu 17 voturi „pentru” si 14 „impotriva”, urmand ca aceasta sa ajunga, in perioada urmatoare, in plenul Parlamentului pentru votul final.…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un proiect de hotarare care prelungeste termenul de transmitere in Registrul General de Evidenta a Salariilor (REVISAL) a modificarilor salariale operate la 1 ianuarie pana pe 31 martie 2018. Masura se aplica in contextul transferului obligatiei de plata…

- Banca Mondiala va oferi asistența Romaniei in privința implementarii proiectului autostrazii Ploiești-Brașov, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, alaturi de premierul Mihai Tudose, a participat, la Palatul Victoria, la o intalnire cu vicepreședintele…

- Premierul Mihai Tudose dicuta astazi cu vicepremierul Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, bugetul României pe 2018, urmând ca în ședința de guvern de miercuri, acesta sa fie adoptat.

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- Comisia de buget-finante cere sa se modifice Codul Fiscal printr-o alta OUG Presedintele Comisiei de buget a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei au trimis o scrisoare catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru a analiza posibilitatea de a modifica…

- Intrebata daca Guvernul va aproba masura in ședința programata saptamana aceasta, ministrul Lia Olguta Vasilescu a spus ca este obligatoriu in aceasta saptamana. "In același timp cu bugetul, vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, așa cum s-a…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns vineri la 2,18%, un nou maxim al ultimilor trei ani, dupa ce miercuri batuse alt record, de 2,06% , potrivit datelor afișate de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Creșterea acestuia este de rau augur pentru romanii cu credite in lei, care se vad in situația…

- Angajatorii care nu vor plati contributiile sociale vor fi condamnati penal Trecerea contributiilor de la angajator la angajat va obliga firmele sa plateasca integral sumele pentru bugetului asigurarilor sociale, patronii riscând altfel dosar penal. Vicepresedintele ALDE Ioan…

- Ce se va intampla cu salariile dupa transferarea contribuțiilor? Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu spune ca o eventuala scadere a salariilor dupa 1 ianuarie 2018 ar fi din vina exclusiva a patronilor, care vor sa ia din banii angajatilor, si nu din cauza transferului contributiilor sociale, spune ministrul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dat din nou asigurari ca salariile nu vor scadea dupa adoptarea masurilor din noul Cod Fiscal și ca, daca acest lucru se va intampla, va fi din vina angajatorului. „Daca vor scadea inseamna ca este doar strict vina angajatorului, care doreste sa ia din banii…

- Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, a reacționat dur dupa ce ANAF, prin președintele Mirela Calugareanu, a confirmat cifrele prezentate de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și anume ca un numar de 157.798 de angajatori nu au platit contribuțiile sociale pentru 2.076.097 de angajați, pana la 30 septembrie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu socheaza. In direct la Romania TV, Vasilescu a facut un anunt incredibil. Unele salarii ar putea scadea, dar s-ar intampla numai din vina angajatorilor.Citește și: Pe fondul agravarii starii de sanatate a Regelui Mihai, Casa Regala i-a prezentat SUCCESORUL!…

- Ionuț Mișa a plans in direct in timp ce vorbea despre noile masuri fiscale . Invitat miercuri seara la Antena 3, ministrul Finanțelor nu și-a putut stapani lacrimile atunci cand a dat asigurari ca salariile nu vor scadea, odata cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. „Eu am 19 ani de…

- Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, adopta modelul fostului presedintele Traian Basescu si introduce lacrimile in direct si la ora de maxima audienta, ca ultim argument politic.Vezi si: Ionuț Mișa: Pe cuvant de onoare, pe cuvant de tata a trei copii va garantez ca nu scad salariile…

- Guvernul a adoptat, miercuri, prin ordonanta de urgenta modificarile la Codul Fiscal, care vor intra in vigoare de anul viitor. Ordonanta prevede reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%, reducerea contributiilor sociale cu doua procente si transferarea acestora de la angajator la angajat. Cum…

- „Pentru a justifica necesitatea transferului CAS de la angajator la angajat, va spun ca sunt 157.798 de angajatori care nu au platit CAS pentru angajatii lor, desi le-au fost retinuti banii din salarii. Este vorba despre doua milioane de angajati. Ordonanta aceasta este completata cu prevederea ca angajatorii…

- Ministrul finantelor: Modificarile Codului Fiscal vor aduce beneficii Ministrul finantelor, Ionut Misa. Foto: Agerpres Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta cu noile masuri fiscale care prevede între altele reducerea impozitului pe venit la 10%. Modificarile propuse la Codul Fiscal…

- "Bugetarii vor avea salariile taiate pe motiv ca vom avea o crestere salariala cu 25% de la 1 ianuarie, conform legii, dar, din pacate, acesti 25 % sunt taiati prin decizia guvernamentala de a face venit la bugetul de stat prin transformarea lui in contributii si impozit. Colegii mei, bugetarii,…

- In prezent (2017), din totalul salariului brut contributiile angajatorului reprezinta 22,75%, iar ale salariatului - 16,5%, cu un impozit pe salariu de 16%. Din 2018, potrivit Ordonantei adoptate de Guvern, contributiile angajatorului vor scadea la 2,25%, iar CAS platite de salariat vor urca la…

- Masurile de modificare a Codului fiscal sunt benefice atat pentru companii, cat si pentru cetateni, in conditiile in care vor duce la scaderea contributiilor sociale de la 39,25% la 37,25%, scaderea numarului de contributii aflate in sarcina angajatorului de la noua la trei si la reducerea birocratiei,…

- Esenta ordonantei privind modificarea Codului fiscal este reprezentata de transpunerea Directivei europene 1.164 de stabilire a normelor impotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale de catre multinationale, a declarat ministrul Finantelor, Ionut Misa.

- Membrii Guvernului au adoptat, în ședința de astazi, ordonanța de urgența prin care este modificat Codul Fiscal, prevederile urmând sa intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018, au declarat surse guvernamentale pentru Mediafax. Premierul Mihai Tudose a declarat azi, la începutul…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat miercuri, in ședința de Guvern, poziția referitoare la modificarea Codului Fiscal, care va fi adoptata prin OUG. Dupa ce au vorbit ministrul Finantelor, Ionut Misa, si ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, pentru a prezenta masurile pe care le va adopta…

- Aplicarea pachetului fiscal ar putea genera un risc in ceea ce priveste puterea dintre angajator si angajat, iar salariile din IT ar putea scadea, sustine Cristian Socol, conferentiar universitar la Academia de Studii Economice (ASE).