Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si ministrii Lia Olguta Vasilescu si Eugen Teodorovici s au intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, carora le a fost prezentat proiectul de Hotarare de Guvern privind cresterea salariului minim brut garantat in plata pe economie:…

- Ministerul Muncii anunța, marți seara, dupa discuția cu sindicatele, reintroducerea salariului minim brut garantat in plata diferențiat in funcție de nivelul de studii sau de vechimea in munca, de 2.350 de lei brut, singura divergența fiind legata de data la care se va aplica masura.Premierul…

- SALARIU MINIM, majorare diferențiata. Marire cu 100 de lei net Premierul Viorica Dancila și miniștrii Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici s-aui intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, carora le-a fost prezentat proiectul de Hotarare de…

- MArea majoritate a specialiștilor considera ca majorarea salariului minim în noiembrie este paravan pentru înghețarea din 2019, însa, în replica, oficialii spun ca înghețarea salariilor este un scenariu, nu o decizie deja luata de Guvern.Eugen Teodorovici…

- Ministrul Muncii a postat, sambata, un mesaj pe pagina ei de Facebook in care anunța ca Guvernul ar putea crește mai repede cu doua luni salariul minim brut pe economie la 2080 de lei, de la 1 noiembrie anul acesta in loc de 1 ianuarie 2018. Lia Olguța Vasilescu a transmis ca Ministerul Muncii „lucreaza…

- ”Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1 ianaurie 2019. Acesta va crește cel tarziu la 1 ianuarie 2019, dar la Finanțe luam in calcul toate scenariile și, daca se poate, vom propune in Guvern creșterea.”, a declarat Eugen…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț important despre salariul minim brut. Ea a precizat la un post de televiziune, dar și pe pagina sa de Facebook de cand va crește acesta. Eugen Teodorovici nu ar mai vrea salariu minim pe economie in sectorul privat, ci doar la bugetari Ce iși…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ii raspunde lui Eugen Teodorovici, dupa ce „ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat”. „Aceasta masura este exclusa, nefiind…