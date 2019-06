Ministrul Muncii, dupa ce Legea pensiilor n-a trecut la Senat: o vom aproba la Camera

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a respins miercuri in plen proiectul privind sistemul public de pensii, reexaminat ca urmare a deciziei CCR. Au fost inregistrate 67 de voturi ‘pentru’ si 22 abtineri, nefiind intrunit numarul minim necesar de voturi (68) pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic. Curtea Constitutionala…

- Ministrul Muncii spune ca dupa parerea lui intarzierea este nejustificata și nu ințelege de ce "bunicii și parinții noștri trebuie sa sufere". In ciuda procesului greori prin care trece Legea pensiilor, Budai este convins ca pensiile se vor recalcula pana in 2021. Vezi continuarea AICI

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat la RomaniaTV referitor la recalcularea pensiilor celor care au lucrat in grupele 1 si 2 de munca, ca pana in prezent peste 43 de mii de pensii au fost revizuite. Legea pensiilor se afla in Parlament pentru revizuirea unor articole contestate la Curtea Constitutionala.…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, respinge speculatiile potrivit carora majorarea pensiilor nu este sustenabila, se precizeaza intr-un comunicat de presa transmis, joi, de organizatia...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, la Braila, ca valoarea punctului de pensie va creste incepand cu 1 septembrie, de la 1.100, la 1.265, indiferent daca pana la acea data va intra sau nu in vigoare noua Lege a pensiilor. "Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constitutionala…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, promite majorarea pensiilor de la 1 septembrie, indiferent daca noua lege a pensiilor va intra sau nu in vigoare pana ... The post Ministrul Muncii promite creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie, indiferent daca noua lege a pensiiilor intra sau nu in vigoare…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, i-a acuzat pe colegii din opoziție ca merg pe ”aceeași logica a taierilor” din perioada in care s-au aflat la guvernare și a atras atenția ca in legea pensiilor nu scrie ca majorarile vor fi facute de la 1 ianuarie ci ca actualizarea va fi anuala.”Am tot spus-o,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri, la Brasov, ca la intalnirea pe care a avut-o cu directorii caselor de pensii joi seara s-a stabilit un program si un colectiv de lucru pentru punerea in aplicare a noii legi a pensiilor, respectiv emiterea deciziilor de recalculare conform grupelor de…