Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii: Adevaratele cresteri salariale se vor vedea in 2019 Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut, s-au redus doar salariile mari si veniturile…

- Cu toate ca mai multe categorii de bugetari s-au plans ca in urma Legii salarizarii si a transferului contributiilor li s-a redus veniturile, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca acest lucru nu s-a intamplat. "Salariile bugetarilor nu scad.

- Deși Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, cat și fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa au spus in repetate randuri ca salariile bugetarilor nu vor scadea dupa noua lege a salarizarii și transferul contribuțiilor de la angajat la angajator, marți, intr-o conferința de presa, Lia Olguța Vasilescu…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a sustinut astazi o conferinta de presa in cadrul careia a vorbit despre salariile bugetrailor. Ministrul Muncii a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut si…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca în urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut si ca pensia minima a avansat cu aproximativ 60% în ultimul an si

- Ministerul Muncii promite solutii pentru cei afectati de legea salarizarii sau de noul Cod Fiscal. Peste 36.000 de bugetari au salariile mai mici în acest an în urma modificărilor fiscale. Primii afectaţi sunt profesorii şi personalul nedidactic din învăţământ,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, va susține astazi, incepand cu ora 16.00, o conferința de presa pentru explica scaderile salariale din sistemul bugetar.Luni, Liviu Dragnea a declarat ca vor scadea salariile pentru 3% din bugetari, dar „sunt foarte mici scaderi”, in timp ce pentru ceilalti…

- "Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa, nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook. Ei reamintesc declaratiile…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are obligatia "fundamentala" sa iasa public si sa explice, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in legatura cu legea salarizarii, mentionand ca Parlamentul ar putea modifica…

- Vicepreședintele PNL Cristian Bușoi a criticat anunțul de scadere a unor venituri dat de catre ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, subliniind ca „este o ticaloșie pesedista grandioasa” și ca „al treilea guvern – echipa dlui Dragnea” „iși permite sa faca orice”

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Ministrul Muncii a recunoscut ca exista scaderi salariale si la nivelul unor bugetari cu venituri modeste, cum sunt grefieri, dascali sau personal auxialiar din învatamânt, Lia Olguta Vasilescu a declarat, la Realitatea TV, ca în aceste

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei. Ea a spus ...

- Profesorii dau un ultimatum noului guvern. Daca lefurile lor nu cresc, vor iesi in strada. Dascalii se plang ca primesc mai putini bani si ca veniturile le-ar fi scazut dupa modificarea Codului Fiscal. Si grefierii din sistemul judiciar au fost in greva japoneza, dupa ce au aflat ca unii dintre ei vor…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, joi seara la Antena 3, ca vor exista și scaderi salariale in 2018, iar acestea se vor situa intre 10% și 40%. Acestea se vor aplica doar la unii bugetari.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei. Ea a spus ca in aceasta situatie sunt insa foarte putini bugetari, fiind necesara aceasta diminuare pentru…

- ”Salariile polițiștilor nu scad. Ca la toata lumea, și ei vor avea o creștere ușoara. Este vorba de un spor. Va spun in ce consta acest spor: polițistul este acasa și așteapta un telefon daca se duce sau nu la serviciu. Daca se duce la serviciu, primea bani, dar și daca nu-l suna nimeni și statea…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis și ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis creșteri de salarii și unora le-a scazut. Haideți, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui și noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Președintele Klaus Iohannis și-a dat acordul astazi in privința noului Guvern. Deși a semnat pentru Executivul Vioricai Dancila, șeful statului i-a distrus pur și simplu pe cei de la Putere. A criticat atat politica economica a acestora, dar și schimbarile dese de Guvern sau modificarea legilor justiției.Citește…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un proiect de hotarare care prelungeste termenul de transmitere in Registrul General de Evidenta a Salariilor (REVISAL) a modificarilor salariale operate la 1 ianuarie pana pe 31 martie 2018. Masura se aplica in contextul transferului obligatiei de plata…

- Salariile bugetarilor vor ajunge la 9% din PIB in 2018 Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB in 2018, in crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB in 2017 si 7,5% din PIB in 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor. Astfel, sa­lariile bugetarilor vor avea…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spera ca migratia medicilor sa se opreasca, dupa ce acestia vor avea, din martie 2018, salarii de 3.000 de euro luna, conform RomaniaTV.net. Scoatem posturi de medici la conscurs. Din 10 se ocupa unul sau doua. Daca scoatem 10 posturi de infirmiere, avem 100 la…

- "Scoatem posturi de medici la conscurs. Din 10 se ocupa unul sau doua. Daca scoatem 10 posturi de infirmiere, avem 100 la concurs. Este foarte clar ca aici va trebui sa gasim soluții. Avem in vedere ca prin legea salarizarii salariile medicilor vor ajunge din martie anul viitor la 3.000 de euro,…

- Bugetarii vor primi cu 4% mai mult pe luna de anul viitor, dupa ce salariile brute le vor fi majorate cu 25%. Este declarația facuta marți seara, la TVR, de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- ”Noi n-am spus niciodata ca prin acest sistem de contribuții nu scad salariile. Noi avem alte parghii sa creștem salariile, prin legea salarizarii, prin hotarare de guvern de creștere a salariului minim de economie, prin mai multe beneficii pe care le dam firmelor inclusiv ucenicia și stagiul de…

- PNL sesizeaza Avocatul Poporului privind decizia Guvernului de diminuare a contribuției la Pilonul II de pensii. Sesizarea pentru contestarea la Curtea Constituționala a OUG 82/2017 va fi depusa luni, și are ca scop contestarea de catre Avocatul Poporului la Curtea Constituționala a acestui act al Guvernului.…

- Salariile nete ale angajatilor Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti nu vor fi afectate de mutarea contributiilor de asigurari sociale (CAS) in sarcina acestora, in urma recentei modificari a Codului Fiscal prin OUG nr. 97/2017, desi societatea se afla in insolventa.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, aseara, la Antena3, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat nu a fost o masura luata pentru a crește salariile romanilor. „Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a fost cea mai buna soluție pe care am putut sa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca daca salariile nete vor scadea de la 1 ianuarie 2018, in urma mutarii contributiilor de sanatate si pensie integral la angajat, va fi doar vina angajatorului. Aceasta a precizat, la Romania TV, ca masura este menita sa asigure cresterea contributiilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca salariile nete vor scadea in urma noilor masuri fiscale, context in care a aratat ca ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ar trebui sa-și dea demisia. "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica…

- "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica trebuie sa se simta in buzunarul cetațeanului. In mod normal, veniturile ar trebui sa creasca, pentru ca rostul unei creșteri economice este sa imbunatațeasca viața oamenilor crescandu-le veniturile. Or, Guvernul acesta se lauda ca nu…

- „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea salariile nete si nimeni din Guvern nu-si va da demisia, pentru ca nimeni nu vrea sa accepte ca a mintit cu nerusinare atunci cand a anuntat ca nu o sa scada salariile (...) - este vina exclusiva a Guvernului si doamna Olguta Vasilescu ar trebui sa-si…

- "Oamenii nu au de ce sa fie ingrijorati. Noi ne-am asigurat ca salariile nu au cum sa scada din cauza acestui nou Cod Fiscal. Daca vor scadea inseamna ca este doar strict vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului care i se cuvin lui. Angajatorul anul viitor va avea aceeasi cheltuiala…

- Dupa modificarea Codului Fiscal principala grija a tuturor salariatilor din Romania este legata de modul in care va fi influentat salariul lor de aceste modificari incepand cu ianuarie 2018. O declaratie in acest sens a fost facuta de Olguta Lia Vasilescu, iar afirmatiile acesteia nu au fost deloc…

- Salariile nete nu vor scadea odata cu trecerea contributiilor la stat de la angajator la angajat, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, joi, 9 noiembrie, precizand ca daca se va intampla acest lucru este doar vina angajatorului. „Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile…

- Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, este ferm convinsa ca daca salariile vor scadea, este doar vina angajatorului care doreste sa ia din banii angajatului. "Noi ne-am asigurat ca din cauza acestui nou Cod Fiscal salariile nete nu au cum sa scada. Daca vor scadea înseamna…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a dat din nou asigurari ca salariile nu vor scadea dupa adoptarea masurilor din noul Cod Fiscal și ca, daca acest lucru se va intampla, va fi din vina angajatorului. „Daca vor scadea inseamna ca este doar strict vina angajatorului, care doreste sa ia din banii…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, explica intr un interviu pentru Romania TV ce se intampla cu pensiile si salariile dupa noile decizii luate de Guvern pentru romani.Oamenii nu au de ce sa fie ingrijorati. Noi ne am asigurat ca salariile nu au cum sa scada din cauza acestui nou Cod Fiscal. Daca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a facut un anunt extrem de important pentru milioane de pensionari. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Vasilescu spune ca deficitul de la Pilonul I de pensii va scadea odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Fiscal.Citeste si:…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu socheaza. In direct la Romania TV, Vasilescu a facut un anunt incredibil. Unele salarii ar putea scadea, dar s-ar intampla numai din vina angajatorilor.Citește și: Pe fondul agravarii starii de sanatate a Regelui Mihai, Casa Regala i-a prezentat SUCCESORUL!…

- Protestele au continuat si astazi chiar in timpul sedintei de Guvern in care a fost aprobata ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara oamenii au iesit in strada nemultumiti de faptul ca, spune ei, odata cu trecerea contributiilor la angajat…

- Ponta: Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25%, azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21%. Fostul premier a scris, miercuri, pe Facebook, ca masura prin care contributiile sociale trec in totalitate la angajat este ”cea mai de dreapta, neoliberala, antisociala si discriminatorie…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca ”revoluția fiscala” a Guvernului, prin modificarea Codului Fiscal, va conduce la o scadere cu 21% a salariilor. Ponta amintește ca Traian Basescu a taiat salariile cu 25%, in timp ce Liviu Dragnea le taie cu 21%. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat…