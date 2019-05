Ministrul Muncii, despre recalcularea pensiilor: Peste 42.000 de decizii au fost trimise pensionarilor

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 42.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca au fost trimise pensionarilor, urmand ca restul de 58.000 sa fie eliberate pana la finalul lunii septembrie 2019, a declarat, sambata seara, ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca pana la finalul lunii septembrie, aproximativ 100.000 de persoane vor avea pensiile recalculate, fiind vorba despre cei care s au retras din munca in baza unor legi speciale. Pana la acest moment, peste 40.000 de pensii sunt deja recalculate. Sunt persoane…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca deja au fost transmise pensionarilor 35.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca, urmand ca pana in sarbatorile de Paste, in jur de 30.000 dintre acestea sa fie si puse in plata. "Pensiile persoanelor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit despre noua Lege a pensiilor și despre ce conține aceasta, astfel incat pensionarii sa știe la ce sa se aștepte de la actul normativ. Ministrul a spus ca, momentan, s-a format un grup de lucru pentru recalcularea pensiilor. Noua Lege a pensiilor va intra la plata…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut luni seara o serie de precizari legate de plata pensiilor in perioada Pastelui si primirea deciziilor privind cuantumul pensiilor dupa recalculare, dar si referitor la cresterea allocatiilor pentru copii.