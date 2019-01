Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul va fi aprobat in februarie, insa nu se pune problema sa nu se plateasca pensiile si salariile, in cazul in care aprobarea acestuia va intarzia, a declarat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "Eu cred ca vom avea buget imediat în februarie.(...) Până la urmă…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca bugetul va fi aprobat in februarie si ca nu se pune problema sa nu se plateasca pensiile si salariile, in caz ca va intarzia bugetul, deoarece principala misiune a Coalitiei de guvernare este sa aduca mai multi…

- Marius Budai crede ca presedintele Klaus Iohannis "va da drumul" la buget imediat ce va fi aprobat in Parlament. "Eu cred ca vom avea buget imediat in februarie. (...) Pana la urma trebuie sa intram in normalitate si daca dumnealui (presedintele Klaus Iohannis, n.r.) respecta ceea ce a spus…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca bugetul va fi aprobat în februarie si ca nu se pune problema sa nu se plateasca pensiile si salariile, în caz ca va întârzia bugetul,

- Nu conteaza ca suntem la birou, pe camp, in masina, in excursie sau la locul de munca, oricare ar fi acesta, mereu va exista un celalalt pe care sa il analizam, discutam și, firește, etichetam. Totul „ne da dreptul” sa punem etichete, sa aratam cu degetul, sa catalogam, sa caracterizam. Este…

- Dupa importul de muncitori din China și Vietnam, Romania se vede nevoita sa caute forța de munca in zone indeparatate și exotice, mai exact din Chile. Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat, in cadrul „Forumului Capitalului romanesc”, ca, acum aproximativ doua saptamani, a semnat, la sediul ministerului,…

- "Nu este absolut nimic. Informațiile le luați de la Finanțe, da? Deci noi nu avem nicio treaba", a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ministrul Muncii, Marius Budai, intrebat despre proiectul de OUG care a aparut in spațiul public și in care se prevede despre inghețarea unor pensii și salarii…

- Autoritatile din Romania au parafat, ieri, un Memorandum de colaborare in domeniile muncii si protectiei sociale cu ministerul de resort din Vietnam, in vederea aducerii de forta de munca din aceasta tara pe teritoriul national, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat de presa al Ministerului Muncii…