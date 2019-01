Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de stat pe 2019 clar va fi aprobat in februarie, iar in lipsa acestuia salariile, pensiile, alocatiile si indemnizatiile pentru cresterea copiilor vor fi platite la timp, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, la Digi TV. Intrebat de moderatorul emisiunii…

- Intrebat de moderatorul emisiunii de ce se va discuta bugetul abia in luna februarie, ministrul a explicat: "Stiti ca in decembrie noi am dus bugetul in CSAT. A fost suspendata sedinta de domnul presedinte (Klaus Iohannis - n. r.), am iesit din sedinta fara sa rezolvam cazul. Daca atunci era aprobat…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica ca se teme ca reprezentantii Opozitiei, atunci cand afirma ca nu sunt bani de pensii si salarii, pregatesc, de fapt, terenul pentru ca, in momentul in care vin la guvernare, sa inghete salariile si pensiile.

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Vești bune pentru pensionari! Cand vor fi platite pensiile in luna decembrie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca pensiile vor fi platite in toata țara pana pe 14 decembrie, pentru ca batranii sa aiba bani de Sarbatori. Astfel, pensiile vor fi aduse de postasi pana pe 14 decembrie, iar cei…