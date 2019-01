Stiri pe aceeasi tema

- Puterea de cumparare in randul salariatilor din Romania a crescut, in termeni reali, in ultimii doi ani, cu 20,3%, a declarat, sambata, ministrul Muncii, Marius Budai, in cadrul unei sedinte a Comisiei de Dialog Social din Botosani. Potrivit acestuia, castigul salarial mediu net era, in luna noiembrie…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, susține ca pensiile se vor majora in perioada urmatoare: de la 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1265 de lei.„Ne ținem de cuvant: majorarea punctului de pensie va fi implementat așa cum am promis. La 1 septembrie punctul de pensie va fi de 1265 de lei.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a explicat, la Romania TV, ce se va intampla cu pensiile in anul 2019, dar și de ce nu va mai avea loc nicio marire de la 1 ianuarie. "Vom avea o lege a pensiilor, știm cu toții ca ea a fost aprobata in plenul camerei deputaților, care este for decizional pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a dat primele declarații, intr-o intervenție telefonica pentru Romania TV, despre legea pensiilor contestata de PNL și USR la CCR. Intrebat ce ce se intampla cu legea contestata la Curtea Constituționala, Mariua Budai a raspuns: "Din pacate, pentru noi și pentru pensionari,…

- Intrebat de moderatoarea Romania TV ce se intampla cu legea contestata la Curtea Constituționala, Mariua Budai a raspuns: "Din pacate, pentru noi și pentru pensionari, mai ales, asistam la un demers politic care se indreapta impotriva pensionarilor. Sigur, este un demers legal al opoziției, dar este…

- Economistii-sefi ai principalelor banci care activeaza in Romania considera ca noile masuri anuntate de Ministerul de Finante vor duce la cresterea costurilor de finantare ale populatiei, companiilor si statului, la majorarea inflatiei si implicit la erodarea puterii de cumparare. Totodata, va spori…

- Guvernul ar putea renunta la majorarea salariului minim brut lunar pentru romanii cu o vechime in munca de minimum 15 ani, urmand sa creasca doar salariul minim pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare, cu o vechime de cel putin 1 an, acestea urmand sa urce la 2.350 de lei pe luna.…

- "Vor primi in plus (pensionarii n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca aceasta recalculare se deruleaza pe o perioada de 12 luni, dar, indiferent cand se va termina de calculat ultimul dosar din tara, acel pensionar va primi banii incepand cu 1 octombrie 2018.…