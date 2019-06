Stiri pe aceeasi tema

- ​Proiectul de modificare a legii pensiilor va fi dezbatut marti in Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor, iar votul in plen va fi miercuri, a anuntat secretarul Camerei, Lia Olguta Vasilescu. Ea a susținut ca noul presedinte al Camerei, Marcel Ciolacu, a dat asigurari ca va exista majoritatea necesara…

- ”Noi ne vom mobiliza la Camera. (...) Am spus foarte clar. Am anticipat atacurile care se vor face asupra legii pensiilor și am cuprins in Ordonanța 114 acea masura de majorare a punctului de pensie de la 1 septembrie. Deci nu avem nicio sincopa. Am prevazut de la inceput”, a precizat Marius Budai…

- Legea pensiilor este o lege buna, care aduce bani in plus in buzunarele pensionarilor, si va fi votata in Camera Deputatilor, iar daca ulterior nu va fi promulgata de presedintele Iohannis, Guvernul va folosi alte instrumente constitutionale pentru a o aplica, a declarat, joi seara, ministrul Muncii,…

- "Tot ceea ce trebuie sa se intample de la 1 septembrie se va intampla. Legea pensiilor va fi trimisa la Camera Deputaților, nu avem vreun risc de constituționalitate deoarece clarificarile solicitate au fost aprobate prin raportul comisiei din Senat. Au fost respinse, dar a fost dezbatere,…

- Ministrul Muncii Marius Budai anunța ca majorarea punctului de pensie se va menține de la 1 septembrie, așa cum era stabilit, acesta urmand sa ajunga la 1.265 de lei. Totodata, legea pensiilor, respinsa miercuri in Senat va ajunge in Camera Deputaților saptamana viitoare sau in toamna, potrivit mediafax.Citește…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat miercuri, la Braila, ca valoarea punctului de pensie va creste incepand cu 1 septembrie, de la 1.100, la 1.265, indiferent daca pana la acea data va intra sau nu in vigoare noua Lege a pensiilor. "Dintr-o lege cu peste 180 de articole, Curtea Constitutionala…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, i-a acuzat pe colegii din opoziție ca merg pe ”aceeași logica a taierilor” din perioada in care s-au aflat la guvernare și a atras atenția ca in legea pensiilor nu scrie ca majorarile vor fi facute de la 1 ianuarie ci ca actualizarea va fi anuala.”Am tot spus-o,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, marti, ca a avut discutii cu liderii de sindicate din industria prelucratoare axate pe Legea dialogului social, iar materialul final privind acest proiect de act normativ va fi primit miercuri de la Comisia pentru munca din Camera Deputatilor si retrimis sindicatelor.…