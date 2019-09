Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, insa a dat asigurari ca se va gasi o solutie legala si corecta „pentru a merge mai departe”.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate. Punctul de pensie creste…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, da asigurari, din nou, ca sunt bani pentru plata pensiilor si ca acestea vor fi achitate la timp. Intrebat cum le raspunde celor care afirma ca nu exista bani pentru plata pensiilor, Budai a spus, intr-o interventie la Antena3, "la fel cum am facut si in 2017…