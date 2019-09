Ministrul Budai a sustinut intr-o conferinta de presa desfasurata la Tulcea ca acest pact are in vedere patru piloni importanti pentru dezvoltarea Romaniei.

"Primii doi ne asigura ca legea salarizarii si cea a pensiilor vor fi aplicate si in continuare. Am auzit tot felul de declaratii ca programul Start-up Nations trebuie sa inceteze. 17.000 de tineri care au initiativa privata si-au creat un nou mod de viata si vrem ca acest lucru sa continue, iar acesta este al treilea aspect. Al patrulea aspect este legat de IMM-uri. Toti stim ca IMM-urile din Romania sunt in proportie de peste 90%…