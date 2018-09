Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii spune ca salariul minim va creste din 1 ianuarie la 2.050 Guvernul lucreaza la o hotarâre pentru cresterea salariului minim începând din 1 ianuarie 2019 de la 1.900 la 2.050 de lei, a anuntat aseara într-o emisiune televizata, ministrul Muncii, Lia…

- ”Lucram la o hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie 2019 si va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre asta saptamana trecuta cand ne-am intalnit cu patronatele si sindicatele. Ne-au spus ca ar vrea sa stie ca va fi un mecanism foarte clar ca sa stie…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca in Guvern se pregatește o Ordonanța de Urgența prin care salariul minim va crește la 2050 de lei, de la 1 ianuarie 2019.”Lucram la un OUG prin care sa creasca salariul minim la 2050 de lei, din ianuarie 2019. Am discutat cu patronatele,…

- Salariul minim va creste cu 150 de lei in anul 2019, conform unui act normativ care urmeaza sa fie elaborat de Guvern, a declarat presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa", Bogdan Hossu, joi, la iesirea de la discutiile purtate cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria, in cadrul Consiliului…

- Salariul minim pe economie in 2018, de 1.900 de lei brut pe luna, ar urma sa creasca cu 100 – 150 de lei incepand cu anul 2019, potrivit datelor din programul de guvernare al PSD si informatiilor venite din partea sindicatelor. „In programul de guvernare era prevazuta, intr-adevar, o crestere…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania - AOAR - anunta luni, intr-un comunicat, ca va sustine lansarea unui dialog public prin care asociatiile patronale si cele sindicale sa ajunga la un consens referitor la „stabilirea sau eliminarea” salariului minim pentru sectorul privat.

