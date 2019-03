Ministrul Muncii anunta majorari "spectaculoase" pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca

Peste 15.200 pachete cu tigari de contrabanda confiscate in Maramures

Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in urma unor actiuni specifice desfasurate in zona de competenta in ultima saptamana, peste 174.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de peste 2.026.000… [citeste mai departe]