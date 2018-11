"In fiecare an, incepand din 2019 pana in 2022, se creste la bugetari cu 25% din diferenta la salariu. Atentie, ce inseamna aceasta diferenta, pentru ca au fost multe confuzii in ultima perioada, s-a spus ca se creste cu 25% pe brut, de la 1 ianuarie. Nu, este 25% din diferenta. De exemplu, eu am acum un salariu, sa zicem, de 2.000 de lei si in grila, in lege, este scrisa o cifra de 6.000 de lei care ar trebui sa fie salariul meu in 2022. Asta inseamna ca diferenta intre ceea ce am acum in plata si ceea ce urmeaza sa primesc in 2022, cand este intrarea efectiva a legii in vigoare, este de 4.000…