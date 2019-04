Ministrul Muncii anunta: "In cel mai scurt timp vom relansa scolile profesionale"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale poarta discutii cu Ministerul Educatiei pentru a lansa in cel mai scurt termen scolile profesionale, a declarat luni ministrul Muncii, Marius Budai, referitor la masurile pe care Guvernul le are in vedere pentru rezolvarea crizei de forta de munca. "Suntem in discutii…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat, joi, la Arad, ca urmeaza sa fie emis un ordin prin care sa existe posibilitatea eliberarii de certificate permanente de incadrare in grad de handicap, in unele cazuri, cum ar fi cele ale persoanelor care au suferit amputatii, astfel…

- Bugetul din acest an va fi unul al investitiilor, dar masurile pentru salariati si pensionari vor continua, a declarat, duminica seara, la România TV, ministrul Muncii, Marius-Constantin Budai, citat de Agerpres."Va fi într-adevar un buget al investitiilor, un buget al investitiilor…

- Casa Nationala de pensii se pregateste sa angajeze aproximativ 1.300 de persoane care sa se ocupe de recalcularea pensiilor. Sunt 5 milioane de pensii care trebuie recalculate. In acelasi timp, se suplimenteaza fondurile pentru dotarea casei nationale de pensii cu logistica, tehnica de calcul, dar…