"Sigur ca am discutat cu reprezentantii pensionarilor. M-a deranjat comunicatul de ieri al domnului Cojanu (Dumitru Cojanu, presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor "Unirea"), care spune ca de patru luni a incercat sa aiba discutii cu mine si nu a reusit. In data de 26 septembrie m-am intalnit si eu, si vicepremierul Viorel Stefan, si presedintele de la Casa Nationala de Pensii, si mai multi angajati de la minister cu toate federatiile de pensionari din Romania. A fost singura federatie care a avut de comentat asupra acestei legi. Toate celelalte au spus ca, daca ar fi sa iasa in strada,…