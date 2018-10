Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț care vizeaza milioane de pensionari. Circa 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I și II de munca in domenii precum minerit, siderurgie, construcții, cai ferate, și care au ieșit la pensie in perioada 1990 – 1 ianuarie 2011 vor putea beneficia, la nivel național, de o recalculare din oficiu a pensiilor și de o majorare a veniturilor in urma acestui...