Ministrul muncii Marius Budai a anunțat ca pensiile sub 500 de lei au fost eliminate incepand de la 1 martie 2019, informeaza Antena 3. Potrivit datelor prezentate de Budai, de aceasta modificare sunt vizați 1.332.116 pensionari care aveau o pensie sub acest prag inainte de preluarea guvernarii de catre alianța PSD-ALDE.

„Este o crestere etapizata pe care noi am preconizat-o odata cu crestere PIB. Vom intra la excedent la pensii datorita cresterii masei salariale si transferului contributiilor de la angajator la angajat", a precizat ministrul Budai.

PSD-ALDE in date…