- Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, a sustinut, miercuri seara, ca o dovada a faptului ca nu se doreste desfiintarea Pilonului II de pensii este faptul ca li se permite administratorilor de pensii private sa investeasca in parteneriate public-private, relateaza Mediafax.„Nu…

- Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat, iar administratorii acestor fonduri au posibilitatea sa investeasca in parteneriate public-private, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. ‘Nu a spus nimeni ca desfiintam Pilonul II de pensii. Mai mult de atat: am dat…

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care isi propune completarea arhitecturii sistemului de pensii din Romania, prin acest cadru legislativ fiind permisa obtinerea unei pensii ocupationale suplimentare, un beneficiu pe care angajatorul il poate crea pentru angajatii lui, a transmis…

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege prin care isi propune completarea arhitecturii sistemului de pensii din Romania, prin crearea unui cadru legislativ care sa permita obtinerea unei pensii ocupationale suplimentare, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, la Romania TV.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut precizari cu privire la Legea pensiilor cat și despre creșterea punctului de pensie in contextul in care legea a fost atacata la CCR. El a precizat ca se va respecta...

- Ministrul Muncii, Marius Budai a explicat, la Romania TV, ce se va intampla cu pensiile in anul 2019, dar și de ce nu va mai avea loc nicio marire de la 1 ianuarie. "Vom avea o lege a pensiilor, știm cu toții ca ea a fost aprobata in plenul camerei deputaților, care este for decizional pe…

- Salariul minim brut se va aplica diferentiat in functii de studii - medii sau superioare, cu completarea ca in cazul studiilor superioare este necesara vechimea de un an in specialitatea studiilor, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii, Marius Budai, scrie agerpres.ro.

- Creșterea salariului minim la 2.350 lei pentru angajații cu peste 15 ani vechime ar fi afectat foarte mult mediul de afaceri, iar decizia de a nu mai pune in aplicare aceasta majorare a fost agreata inclusiv cu sindicatele in cadrul Consiliului Economic si Social a declarat, vineri, ministrul Muncii,…