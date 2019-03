Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca Executivul va respecta calendarul majorarii pensiilor, dupa temerile exprimate de opoziție cu privire la banii pentru plata pensiilor.„Cifrele nu mint niciodata. Cifrele statistice nu fac politica. In 2016 valoarea…

- Ministrul Muncii anunța ca pensiile celor incadrati in grupele 1 si 2 se recalculeaza, urmand a primi venituri majorate inainte de Paști."Am intrat in recalcularea pensiilor pentru pensionarii incadrati in grupele 1 si 2 care n-au beneficiat si pana in Paști vor primi decizia si diferentele…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca presedintele Klaus Iohannis nu isi cunoaste fisa postului, iar din punctul sau de vedere este "un om mic intr-o functie foarte mare"."Din punctul meu de vedere, din pacate, domnul presedinte…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a vorbit la Antena 3 despre bugetul pe 2019, menționand ce pensii vor avea. Consilierul premierului a spus ca, cel mai probabil, proiectul de buget va fi aprobat pana vinerea viitoare.

- Pilonul 2 de pensii continua, iar un lucru bun care s-a intamplat in acest sector este diminuarea comisionului de administrare de la 2,5% la 1%, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, duminica seara, la Antena 3. "Un lucru bun întâmplat, şi eu aş fi fost chiar mai abrupt aici,…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca bugetul va fi aprobat in februarie si ca nu se pune problema sa nu se plateasca pensiile si salariile, in caz ca va intarzia bugetul, deoarece principala misiune a Coalitiei de guvernare este sa aduca mai multi…

