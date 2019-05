Ministrul Muncii, anunț despre recalcularea pensiilor Peste 42.000 de decizii privind recalcularea pensiilor pentru grupele 1 si 2 de munca au fost trimise pensionarilor, urmand ca restul de 58.000 sa fie eliberate pana la finalul lunii septembrie 2019, a spus ministrul Muncii, Marius Budai. „M-am asigurat cu toti colegii de la Casele de Pensii din tara ca tot ceea ce este de facut se va face in termenul legal, si anume pana in 30 septembrie 2019. Dar cei care au primit deciziile acasa in cel mai scurt timp vor primi si diferentele de bani, iar dupa ce aceste diferente vor fi primite vor intra in cuantum cu noua pensie. In acest moment suntem la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

