"Va fi intr-adevar un buget al investitiilor, un buget al investitiilor la nivel national, dar si un buget al investitiilor la nivel local, prin continuarea acelui program de dezvoltare locala. Dar masurile pentru salariati si pensionari vor continua asa cum am spus si am prezentat tot timpul", a afirmat Budai.



Intrebat daca vor fi bani pentru pensii si salarii si pentru majorarea acestora, ministrul Muncii a subliniat ca a avut duminica dimineata o intalnire cu ministrul Finantelor si au recalculat pentru a se asigura ca nu vor fi sincope.



"De dimineata am mai avut o intalnire…