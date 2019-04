Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, le da asigurari pensionarilor ca exista bani de pensii inainte de sarbatori. Budai a mai spus ca peste 33.000 de pensii au fost calculate in ultima perioada in Romania.Citeste si: ALDE pune presiune pe PSD: Cere discuții URGENTE, in coaliție,…

- "Am reușit, astazi, la Satu Mare, sa reașezam la masa dialogului reprezentanții Sindicatului Liber SAMUS Electrolux și pe cei ai angajatorului. Conducerea companiei a promis ca va cauta, impreuna cu reprezentanții Ministerului Muncii și Justiției Sociale, o soluție legala pentru acordarea tichetelor…

- SCHIMBARI importante la PENSII. Masura care afecteaza MILIOANE de PENSIONARI Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut un anunț important pentru pensionari. In anumite condiții, aceștia vor putea obține o creștere a pensiei. Este vorba despre o compensare. Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut un anunț…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit miercuri seara despre pensii și despre sumele pe care ministerul trebuie sa le plateasca pentru Pilonul II de pensii, acestea urmand sa creasca in 2019.

- ”Suma care va fi platita in 2019 catre administratorii Pilonului II de pensii este de 8,65 miliarde de lei, fata de 7,71 miliarde de lei, cat a fost in anul 2018. Iata ca nu avem in intentie sa desfiintam Pilonul II de pensii, ba chiar in acest an va primi sume mai mari, asa cum si in 2018 a primit…

- Ministrul Muncii, Marius Budai face un anunț mult așteptat! Acești romani vor avea parte de o mare surpiza cand vor primi pensia.Potrivit ministrului, cei care au lucrat intre anii ...Citește AICI ce persoane beneficiaza de procente suplimentare la pensie

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarant ca luna aceasta nu vor fi probleme cu plata pensiilor. Ministrul nu a mai fost atțt de sigur pe el atunci cand jurnaliștii l-au intrebat daca exista banii necesari pentru luna...

- Marius Budai, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, a explicat ca o dovada a faptului ca nu se doreste desfiintarea Pilonului II este faptul ca li se permite administratorilor de pensii private sa investeasca in parteneriate public-private. „Nu a spus nimeni ca desfiintam Pilonul II de pensii.…