Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri salariul minim brut pe tara, tinand cont de discutiile din ultima sedinta a Consiliului Economic si Social, in care patronatele si-au exprimat nemultumirea fata de cresterea salariului minim pe economie in functie de studii, dar si in ceea ce priveste vechimea.

- Guvernul a aprobat in sedinta de vineri salariul minim brut pe tara, tinand cont de discutiile din ultima sedinta a Consiliului Economic si Social, in care patronatele si-au exprimat nemultumirea fata de cresterea salariului minim pe economie in functie de studii, dar si in ceea ce priveste vechimea.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a spus, luni, ca anticipeaza ca salariul minim pe economie se va majora de la 1 ianuarie, saptamana aceasta urmand a avea loc noi discutii. Ministrul a mai spus ca proiectul va fi aprobat la finele acestei saptamani in sedinta de Guvern. „Salariul minim pe economie va…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca anticipeaza ca salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie, saptamana aceasta urmand a avea loc noi discutii. Ministrul a mai spus ca proiectul va fi aprobat la finele acestei saptamani in sedinta de Guvern.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca anticipeaza ca salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie, saptamana aceasta urmand a avea loc noi discutii. Ministrul a mai spus ca proiectul va fi aprobat la finele acestei saptamani in sedinta de Guvern.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, luni, ca vineri va fi aprobat in Guvern cuantumul salariului minim care va intra in vigoare, cel mai probabil, de la 1 ianuarie. "Salariul minim pe economie, vom mai avea astazi o discutie si pe parcursul vizitei la Bruxelles unde preluam Presedintia…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca anticipeaza ca salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie, saptamana aceasta urmand a avea loc noi discutii. Ministrul a mai spus ca proiectul va fi aprobat la finele acestei saptamani in sedinta de Guvern.

- Guvernul Dancila a decis, vineri, sa inghete punctul de amenda la 145 de lei, si anul viitor, in 2019. Potrivit legislatiei, punctul de amenda creste in functie de salariul minim brut, iar din 2017 aceasta a fost inghetat, pentru a nu fi majorat, dupa cresterile salariului minim. Decizia privind valoarea…