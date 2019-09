Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca exista, in cadrul instituției pe care o conduce, o discuție care vizeaza eliminarea cupoanelor de pensie, insa masura va fi adoptata treptat, dupa ce va fi pus la punct sistemul informatic și dupa ce va fi gasita o soluție pentru a elimina birocrația,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca exista, in cadrul instituției pe care o conduce, o discuție care vizeaza eliminarea cupoanelor de pensie, insa masura va fi adoptata treptat. „Este o discuție in sensul acesta, dar trebuie sa mai dureze un pic, pana integram acel sistem informatic…

- Punctul de pensie crește la 1.265 de lei, cu un impact de 8,4 mld. lei in buget. FMI și CE atrag atenția ca noua lege a pensiilor reprezinta un risc major pentru stabilitatea fiscala Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu…

- Cresterea pe care o vor avea pensionarii pe talon va fi de aproximativ 15%. "Practic, de la data de 1 septembrie, toate cele cinci milioane de pensii care sunt bazate pe contributivitate se majoreaza in functie de valoarea punctului de pensie, si anume de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, dar nu uitam…

- Punctul de pensie creste de la 1 septembrie cu 15%, la 1.265 lei, odata cu implementarea noii Legi a pensiilor, iar banii sunt prevazuti si nu avem nicio sincopa in acest moment pentru aceasta prima majorare, sustine ministrul Muncii, Marius Budai. "Anul acesta va fi o majorare a valorii punctului…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat duminica, la Antena3, calendarul exact al majorarii pensiilor și a explicat ca Executivul anticipa faptul ca Legea pensiilor va fi contestata la CCR. In plus, ministrul spune ca in bugetul pentru 2019 exista banii prevazuți pentru pensiile majorate. „Noi anticipam…

- Ministrul Muncii, Marius Budai este așteptat in Gorj la sfarșitul acestei saptamani. Oficialul va avea o intalnire cu pensionarii , cu reprezentanții Casei de Pensii Gorj, dar și cu sindicatele și administrația Complexului Energetic Oltenia. Vizita lui Marius Budai in județul Gorj era anunțata inca…

- "Tot ceea ce trebuie sa se intample de la 1 septembrie se va intampla. Legea pensiilor va fi trimisa la Camera Deputaților, nu avem vreun risc de constituționalitate deoarece clarificarile solicitate au fost aprobate prin raportul comisiei din Senat. Au fost respinse, dar a fost dezbatere,…