Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena 3, ca bugetul va fi aprobat in februarie si ca nu se pune problema sa nu se plateasca pensiile si salariile, in caz ca va intarzia bugetul, deoarece principala misiune a Coalitiei de guvernare este sa aduca mai multi…

- Marius Budai crede ca presedintele Klaus Iohannis "va da drumul" la buget imediat ce va fi aprobat in Parlament. "Eu cred ca vom avea buget imediat in februarie. (...) Pana la urma trebuie sa intram in normalitate si daca dumnealui (presedintele Klaus Iohannis, n.r.) respecta ceea ce a spus…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat in Parlament, in timpul dezbaterilor asupra moțiunii de cezura, ca probabil va fi introdusa joi, pe ordinea de zi, Ordonanta ce prevede masurile fiscale anuntate de Eugen Teodorovici. “Probabil că da (n.r.: se va introduce ordonanţa). Sigur.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, la Parlament, ca este posibil ca ordonanta de urgenta propusa de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, privind masurile fiscale sa intre pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern, unde este asteptat si presedintele Klaus Iohannis. Joi, la ora 13.00…

- Inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel mai pesimist trimis Comisiei Europene, dar nu va fi pus in practica, a anunțat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. Ministrul a declarat, miercuri seara, că salariul angajaţilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie…

- Salariul angajatilor din sectorul public va fi majorat de la 1 ianuarie cu 25% din diferenta dintre salariul actual si cel stabilit pentru 2022, a declarat miercuri seara, la Digi 24, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, precizand ca inghetarea salariilor reprezinta scenariul cel…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), ca bugetul de stat pentru anul viitor trebuie sa fie foarte bine discutat si dezbatut, in contextul in care Produsul Intern Brut (PIB) va depasi…

- Salariul minim brut va fi diferențiat, iar romanii cu studii superioare și cu vechime mare vor primi mai mulți bani. Guvernul vrea sa modifice Codul Muncii, prin Ordonanța de Urgența, pentru a permite mai intai diferențierea salariilor in funcție de vechime și studii. Ulterior va emite o Hotarare de…