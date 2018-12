Ministrul Muncii a facut un apel la sectorul privat sa investeasca in oameni

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE) si are o serie de prioritati in domeniul muncii si afacerilor sociale, a afirmat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, in cadrul unei intalniri cu Luca Visentini, secretarul general al Confederatiei Europene…

- "Veti gasi, intotdeauna, in Romania, si, personal, in mine, ministrul Muncii si Justitiei Sociale si viitor presedinte al Consiliului EPSCO, pe durata detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, un partener de incredere, care sa acorde tot sprijinul posibil, astfel incat cetatenii europeni,…

- Ministrul Economiei si Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut o intrevedere cu reprezentantii companiei germane Ellmann EE Engineering, privind oportunitatile de investitii in sectorul energiei regenerabile, in Republica Moldova.

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț care vizeaza milioane de pensionari. Circa 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I și II de munca in domenii precum minerit, siderurgie, construcții, cai ferate, și care au ieșit la pensie in perioada 1990 – 1 ianuarie…

- In anul 2018, salariile din mediul privat au crescut usor peste nivelurile planificate. Salariile la nivel national au crescut in medie cu 6,4%, fata de ajustarea planificata (5,7%), potrivit celei de-a 20-a editii a studiului salarial si beneficii...

- O adevarata bomba a fost aruncata in spațiul public! Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat vineri, 28 septembrie, ca Legea pensiilor va fi trimisa spre avizare interministeriala in aceasta saptamana.Totuși, ministrul Olguța Vasilescu pare sa fi uitat de o categorie de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, ca se lucreaza la realizarea unei baze de date comune a Casei Nationale de Pensii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiascala (ANAF), care va permite oricarui contribuabil sa verifice daca i-au fost sau nu platite contributiile…