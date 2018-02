Stiri pe aceeasi tema

- In 2017, pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Naționale a fost de 2% din Produsul Intern Brut. Conform ministrului Mihai Fifor, anul acesta pentru MapN se va menține aceasta alocare, ceea ce inseamna ca exista capacitatea de a se asigura toate drepturile salariale pentru toți angajații MapN…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie. Pintea sustine ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro, dupa indexare.

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time care, in urma aplicarii legii salarizarii unice, nu doar ca nu au mariri salariale, dar ajung sa vina cu bani de acasa, dupa cum acuzau sindicatele. Anunțul a fost facut de ministrul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile romanilor nu au scazut din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, ea afirma ca, daca acest lucru s-a intamplat, a fost fie din cauza celor de la resurse umane care au calculat gresit, asta in cazul bugetarilor,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca angajatorii din mediul privat care au scazut salariile au vrut sa isi creasca profitul, deci "l-au furat" pe angajat, pentru ca in urma transferului contributiilor angajatorul are, cu salariile, aceeasi cheltuiala ca si anul trecut.

- Lia Olguta Vasilescu a descoperit cine se face vinovat de scaderea salariilor bugetarilor, în urma revoluției fiscale. ”Am constatat ceea ce estimasem si ieri ca este gresit. Li se calculeaza gresit salariile grefierilor de catre cei de la Resurse Umane…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul, nu din cauza Codului...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a sustinut miercuri ca salariile sunt calculate gresit de catre departamentele de Resurse Umane, deoarece se interpreteaza gresit legea. „Daca nici cei din Sanatate nu sunt multumiti, nu stiu ce sa mai spun, pentru ca acolo stiti foarte bine ce majorari salariale…

- In aceasta dimineata, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu s-a intalnit cu reprezentantii grefierilor, dupa ce personalul auxiliar din instantele de judecata a intrat la inceputul lunii in greva japoneza. Grefierii au decis sa protesteze dupa ce au descoperit ca le-au scazut salariile.Citeste…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a fost invitata lui Radu Tudor in emisiunea „Punctul de intalnire” și a venit cu ultimele precizari privind salariile bugetarilor, dar și noi date despre pensii.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca salariile bugetarilor nu scad si ca adevaratele cresteri se vor vedea in 2019. Ministrul precizeaza ca veniturile brute ale bugetarilor au avansat in 2018.

- „In ultimele sase luni, niciun reprezentant al grefierilor nu s-a adresat Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Abia ieri (luni, n.r.), ulterior invitatiei publice a ministerului la dialog, ne-au transmis si noua comunicatul de presa remis dumneavoastra. Le adresam, din nou, invitatia la dialog,…

- Salariile nu pot scadea strict din cauza transferului contributiilor, insa la managerii publici vor exista scaderi la toate institutiile, a declarat, marti, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. "In momentul in care s-a lucrat la Codul…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu și Prim-ministrul Pavel Filip s-au intalnit astazi, 6 februarie intr-o sedinta comuna unde s-au discutat despre prioritațile comune pentru anul 2018.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti intr o conferinta de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariatii din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contributiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea, informeaza Antena3.ro. Iata…

- El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat si spune ca "e foarte posibil sa existe si unele categorii la care ar trebui sa se faca inca ajustari”. "In domeniul bugetar functioneaza…

- "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai a anului trecut. Eu am anuntat acest lucru de mai multe ori, in mai multe interviuri (...) Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu, dar pentru a respecta raportul de 1 la 12 au fost necesare…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal.

- Ministrul Muncii: Adevaratele cresteri salariale se vor vedea in 2019 Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s-au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut, s-au redus doar salariile mari si veniturile…

- Cu toate ca mai multe categorii de bugetari s-au plans ca in urma Legii salarizarii si a transferului contributiilor li s-a redus veniturile, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca acest lucru nu s-a intamplat. "Salariile bugetarilor nu scad.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, susține ca nu sunt scaderi salariale, dand vina pe cei de la sindicate. "Legea salarizarii nu ii afecteaza pe bugetarii care lucreaza part-time. In sectorul bugetar sunt angajati part-time, iar ministerele de resort vor putea sa ii angajeze la 8 ore. Pentru cei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a sustinut astazi o conferinta de presa in cadrul careia a vorbit despre salariile bugetrailor. Ministrul Muncii a afirmat ca in urma informatiilor aparute privind faptul nu s au acordat cresteri pentru pensii si salarii, de fapt, punctul de pensie a crescut si…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, sustine ca stirea corecta este ca salariile bugetarilor cresc si doar in cazul a doua-trei procente exista probleme. El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor…

- "Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa, nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook. Ei reamintesc declaratiile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei. Ea a spus ...

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei. Ea a spus ca in aceasta situatie sunt insa foarte putini bugetari, fiind necesara aceasta diminuare pentru…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis și ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis creșteri de salarii și unora le-a scazut. Haideți, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui și noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Președintele Klaus Iohannis și-a dat acordul astazi in privința noului Guvern. Deși a semnat pentru Executivul Vioricai Dancila, șeful statului i-a distrus pur și simplu pe cei de la Putere. A criticat atat politica economica a acestora, dar și schimbarile dese de Guvern sau modificarea legilor justiției.Citește…

- Vești nu prea optimiste pentru profesori! Mai exact, salariile din invatamant pentru luna decembrie vor fi platite cu intarziere. Angajatii din scoli isi vor primi banii pe 12 sau pe 15 ianuarie, nu pe 9, ca de obicei.Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Grupul Superbet Holding Romania, angajator din domeniul pariurilor sportive in Romania, si-a anuntat cei peste 2.500 de angajati din cele aproape 1.000 de agentii ale grupului ca salariul brut va creste de la 1 ianuarie 2018.

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford s-au inteles in privina semnarii Contractului Colectiv de Munca. Salariul brut al angajatilor va creste de anul viitor, iar astfel nu o sa fie afectat absolut deloc netul.

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…

- Angajatii din Ministerul Muncii vor avea salarii mai mari cu 15%, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la dezbaterea bugetului asigurarilor sociale din Comisia de Munca a ...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat care sunt toate modificarile pe care le vor suferi pensiile anul viitor, dar și cand o sa apara mult așteptata Lege a pensiilor, care trebuia sa fie gata de la 1 octombrie. Fondul de pensii are un deficit de 13,5 miliarde de lei! Viitorii pensionari vor…

- Ziua de 8 a fiecarei luni inseamna plata salariilor la Teatrul Tineretului. Cu mici variații, in funcție de cum pica ziua in cursul saptamanii. Vineri, 8 septembrie 2017 ( zi lucratoare) salariații nu și-au primit leafa. Anunțul postat in afișierul de la poarta ( vezi imaginea) nu are acoperire birocratica.,…

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB in 2018, in crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB in 2017 si 7,5% din PIB in 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor. Astfel, sa­lariile bugetarilor vor avea anul viitor cea mai ridicata pondere raportata la…

- Guvernul va ignora anul viitor cererea Comisiei Europene de a respecta obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO), care prevede un deficit de 1% si va amana ajustarea structurala anuala de cel puțin 0,8% din PIB din 2018, potrivit unui proiect de buget pe anul viitor citat de Profit.ro . Deficitul bugetului…

- Scopul reformei fiscale a fost, este și va fi de a avea un grad mai mare al contribuțiilor, astfel incat romanii sa aiba pensii și servicii de sanatate mai bune. Nu vor exista victime colaterale. Costurile angajatorilor cu salariile din IT nu vor crește, iar amenzile vor fi plafonate. Guvernul Romaniei…

- Guvernul nu va acorda nici anul viitor tichete cadou, premii, indemnizatii de vacanta, cupoane sociale in invatamant sau ajutorul de 500 de euro pentru educatia permanenta a fiecarui nou-nascut, iar anumite drepturi ale politistilor, militarilor si functionarilor publici din penitenciare vor fi inghetate…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spera ca migratia medicilor sa se opreasca, dupa ce acestia vor avea, din martie 2018, salarii de 3.000 de euro luna, conform RomaniaTV.net. Scoatem posturi de medici la conscurs. Din 10 se ocupa unul sau doua. Daca scoatem 10 posturi de infirmiere, avem 100 la…

- Bugetarii vor primi cu 4% mai mult pe luna de anul viitor, dupa ce salariile brute le vor fi majorate cu 25%. Este declarația facuta marți seara, la TVR, de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

- ”Noi n-am spus niciodata ca prin acest sistem de contribuții nu scad salariile. Noi avem alte parghii sa creștem salariile, prin legea salarizarii, prin hotarare de guvern de creștere a salariului minim de economie, prin mai multe beneficii pe care le dam firmelor inclusiv ucenicia și stagiul de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, aseara, la Antena3, ca transferul contributiilor de la angajator la angajat nu a fost o masura luata pentru a crește salariile romanilor. „Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat a fost cea mai buna soluție pe care am putut sa…