Ministrul Muncii a anuntat ca unii pensionari vor primi o scrisoare. Ce va contine si de ce este necesara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata seara ca, pentru a veni in sprijinul tuturor pensionarilor care nu au acces și pentru buna informare a acestora, ministerul sau va trimite fiecaruia acasa cate o scrisoare in care va fi informat in legatura cu situația recalculata a pensiei sale.”Acum…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca persoanele care au suferit amputatii ori care s-au nascut fara unul dintre membre nu vor mai fi nevoite sa se prezinte periodic la comisiile de evaluare. "Luni, iese din transparenta decizionala ordinul ministrului Muncii prin care se elimina obligativitatea…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat ca Ordonanța 114 va intra joi în dezbaterea de pe ordinea de zi a executivului, chiar daca acesta recunoaște ca, deocamdata nu exista o varianta finala a OUG.

- Media salariilor orare pentru femei, in Romania, este cu doar 5,2% mai redusa decat in cazul barbatilor, procentaj prin care tara se pozitioneaza pe primul loc in clasamentul UE-28, unde, potrivit celor mai recente date Eurostat, aceasta medie este de 16,2%, a aratat, la New York, ministrul Muncii,…

- "Din punctul meu de vedere, din pacate, domnul presedinte a ajuns, nu sa ignore fisa postului, sa nu o cunoasca. Pentru ca, din a fi cel echidistant si toate cele care scriu in fisa postului, iata ca domnul presedinte este clar ca face campanie. Este doar presedinte al PNL. Din punctul meu de vedere,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca Ordonanta privind majorarea alocatiilor va intra in sedinta de Guvern de marti. Potrivit ministrului, proiectul de Ordonanta prevede ca majorarea sa se aplice de la 1 martie.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a ramas fara permis de conducere dupa ce a fost depistat de radar circuland cu viteza foarte mare in afara localitatii Sarca, spre Budai. Fapta a avut loc duminica trecuta, la orele amiezii. Marius Budai, originar din Botosani, circula dinspre Targu Frumos catre Iasi,…

- Anul 2019 va fi primul an cand sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci va fi pe excedent, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Marius Budai. "Am o veste foarte bună. Acest an (...) va fi primul an când sistemul public de pensii nu va mai avea deficit, ci vom fi chiar…