- 'Intreprinderile acestea sociale vor fi subventionate cu granturi, cu sume nerambursabile de catre entitatile pe care noi le finantam, cum este astazi cazul primariilor cu care am semnat contracte de finantare; granturile sunt de maximum 100.000 de euro, in functie de numarul de locuri de munca create…

- Primaria Capitalei vrea sa demoleze doua cladiri de le strada Lipscani, apoi sa le construiasca de la zero, cu aceeași arhitectura, potrivit unor proiecte de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General. Lucrarile vor costa peste 5,7 milioane de lei (peste 1,2 milioane de euro), potrivit Mediafax.Potrivit…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca a facilitat prin Programele StartUp Plus si StartUp, finantarea din fonduri europene a 8.700 de firme in Romania si in Diaspora, cu sume totale de peste 480 de milioane de euro, conform Mediafax.Programul…

- "Am facut o analiza pe ceea ce avem astazi, august 2019, ca firme, start-up-uri nou create din bani europeni, din scheme de antreprenoriat din bani europeni. Am cumulat Diaspora Start-up cu Romania Start-up Plus si cu o componenta de proiecte care au facut parte din Start-Up Nation, programul national,…

- Ministrul Fondurilor Europene,Roxana Minzatu, a prelungit perioada de depunere a cererilor de finantare in cadrul a doua apeluri de proiecte pentru elevi si studenti, care vor sprijini mai buna integrare a lor pe piata muncii. In cadrul apelului ‘Stagii de practica pentru elevi’ vor putea fi depuse…

- Directorul gigantului energetic francez Total a anuntat duminica ca va face investitii in valoare de o suta de milioane de dolari anual in proiecte de reimpadurire si conservare a padurilor, relateaza AFP.

- Recent, primarul Gheorghița Boțarca a semnat la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP) contractul de finanțare pentru realizarea a 37 de locuințe sociale. Scopul proiectului este construirea a 37 de unitați locative destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza a fi evacuți…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat ca Romania contractase pana in luna mai peste 800 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene pentru a fi investiți in formarea cadrelor medicale, screening, in Ambulatorii și Unitați Primiri Urgențe, potrivit mediafax.Roxana…