Ministrul Mihai Fifor, la ceremonia de repatriere din Afganistan a militarilor Batalionului 280

- Ministrul Apararii Aationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul, Nicolae Ciuca, vor lua parte joi, 8 martie, incepand cu ora 11.00, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei „Brave Hearts”, care va avea loc in Piata Unirii din…

- Dupa șapte luni de misiune in Afganistan, ultimul detașament cu militari din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protecția Forței “Inimi Neinfricate” a aterizat pe Baza 90 Transport Aerian din Otopeni. Tot cu acest zbor, sunt aduse in țara și drapelul de lupta și cel de identificare al unitații. Drapelul…

- Caporalul Toma Ionel, militarul ranit in incidentul din 15 septembrie 2017 in teatrul de operatii Afganistan, a revenit pentru o saptamana printre colegii sai in Baza Aeriana Kandahar. Pe perioada vizitei sale in Afganistan, caporalul Toma Ionel s-a intalnit cu camarazii sai, cu comandantul…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Totodata, Fifor a spus ca urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi.

- Procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete "HIMARS" a fost finalizata luni prin semnarea scrisorii de oferta si acceptare (Letter of Offer and Acceptance - LOA) specifica Programului Foreign Military Sales - FMS, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului…

- Sambata, 24 februarie, in Baza Militara Aeriana din Kandahar a avut loc ceremonia militara prilejuita de transferul de autoritate intre Batalionul 280 Infanterie Protecția Forței “Brave Hearts” si Batalionul 30 Protecția Forței “Carpathians’ Eagles”.

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, s-a intalnit marți, 20 februarie, la Palatul Cercului Militar Național, cu membri ai Comisiilor pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Senat și Camera Deputaților. La intalnire, alaturi de ministrul apararii naționale, au fost prezenți șeful…

- De ce sunt militarii cu inimi neinfricate oameni diferiți? Pentru ca indiferent de dificultati sau de problemele intampinate, aceștia isi indeplinesc misiunea. Cu alte cuvinte, reusita misiunii conditioneaza aceasta tarie de caracter a militarului. Unde intervin si ce rol au emotiile in aceasta strategie?…

- Aseara, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost la Antena3, la emisiunea Punctul de intalnire, realizata de Radu Tudor, o serie de precizari cu privire la pensiile si salariile militarilor. "Intotdeauna mi a placut sa spun ca Armata Romaniei si a castigat dreptul sa fie institutia cea mai respectata…

- Ieri a vut loc, la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, Ceremonia de deschidere a exercitiului multinational PLATINUM EAGLE 18.1, parte a exercitiului multinational BLACK SEA ROTATIONAL FORCE 18 BSRF 18 .Conducatorul exercitiului si comandant al Batalionului…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, la bilantul activitatii Statului Major al Apararii pentru anul 2017, ca la nivelul Armatei Romane resursa umana este o prioritate pentru anul 2018. Reuniunea s-a desfasurat la sediul Ministerului Apararii Nationale, in prezenta…

- In prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, si a sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, miercuri, 7 februarie, la sediul MApN, s a desfasurat autoevaluarea activitatii Statului Major al Apararii pentru anul 2017.Potrivit MApN, pe agenda activitatii au fost incluse…

- De regula, cei care trec pe aici abia au timp sa observe, sunt prea preocupati de inamic, de pericol, de siguranta lor, de calitatea indeplinirii misiunilor de lupta si de grijile lor. Pe fundamentul executarii misiunilor s-au apropiat de oameni, de viata din jurul lor si au inceput s-o traiasca impreuna…

- Potrivit Ministerului Apararii Nationale (MApN), Fifor va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. In cadrul discutiilor oficiale, vor fi abordate, in principal, teme referitoare la situatia de securitate din regiune, precum si la cooperarea bilaterala in…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, va efectua luni, 5 februarie 2018 o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza. Pe parcursul acestei vizite, va fi insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, informeaza MApN.…

- Aseara, primul detasament din Batalionul Protectia Fortei Vulturii Carpatilor, a plecat spre baza aeriana din Kandahar din Afganistan.Militarii vor participa timp de o jumatate de an la misiunea Resolute Support de instruire, consiliere si asistenta a fortelor de securitate afgane. La inceputul lunii…

- Cu aceasta ocazie au venit in Iasi, mai multi biciclisti, ei vor "incinge" o hora in Piata Unirii pe biciclete. O parte din calatorii care au venit cu aceasta cursa au dansat hora Unirii pe peronul garii. Trenul Unirii a fost remorcat de o locomotiva tricolora si a fost intampinat de localnici in statiile…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat marti, la Campulung Muscel, la ceremonia de plecare in teatrul de operatii din Afganistan a militarilor Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor". "Va cer sa pregatiti cu seriozitate toate misiunile primite, sa fiti disciplinati…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, se va intalni marti, la Campulung Muscel, cu militarii Batalionului 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor", inainte de plecarea acestora intr-o noua misiune in teatrul de operatii din Afganistan. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis luni Agerpres, intalnirea…

- Actiunile de lupta moderne dau tot mai mult dimensiunea reala a aportului inteligentei si tehnologiei militare la obtinerea succesului. Chiar daca “razboiul viitorului va fi ca in povestile de science fiction de azi”, dominanta IT va fi, in conflictele reale sau virtuale, atunci, ca si acum, omniprezenta,…

- Ceremonia de semnare a contractului de achiziție pentru 227 transportoare blindate Piranha V a avut loc la sediul Ministerului Apararii Naționale. Armata Romana va primi in acest an 36 de transportoare blindate iar șase dintre acestea vor fi produse chiar la București. Ministrul Apararii, Mihai Fifor,…

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotatia I si rotatia a II-a, care sunt parte a Brigazii Multinationale Sud-Est, a avut loc vineri la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din Craiova. In cadrul ceremoniei s-a prezentat…

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotatia I si rotatia a-II-a, va avea loc vineri, la Craiova, la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab". "Vineri, 12 ianuarie, incepand cu orele 11,00, la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe…

- MApN va achizitiona 173 de autocamioane pentru transportul trupelor Ministrul Apararii, Mihai Fifor. Foto: facebook.com/mfifor/ Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane pentru transportul trupelor. Autocamioanele militare vor fi fabricate de compania Iveco si…

- Un șef de la Pentagon propune ca luptatorii ISIS sa fie batuți cu lopata daca nu se predau. Declarația care a starnit controverse a fost facuta int-o postare pe Facebook de John WayneTroxell, un consilier de rang inalt al șefului Statului Major al Armatei Statelor Unite. Troxell, a scris marți ca ISIS…

- Ieri, o echipa de evaluare din Comandamentul Fortelor Intrunite, a Componentei Operationale Terestre si din cadrul Statului Major al Fortelor Terestre, a verificat, la sediul Batalionului 30 Vanatori de Munte "Dragoslavele", in cadrul unei evaluari statice, nivelul de pregatire a militarilor din cadrul…

- Sute de militari ai Batalionului 30 Vanatori de Munte „Dragoslavele“ (Arges) vor pleca, in prima parte a acestui an, in teatrele de lupta din Afganistan, in cadrul misiunii NATO „Resolute Support“. Garnizoana Campulung este la final de pregatire pentru operationalizarea batalionului destinat asigurarii…

- Oficialul roman, insotit de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, le-a multumit ofiterilor si subofiterilor dislocati in Kandahar pentru participarea la misiunile din teatrele de operatii. Ministrul a stat de vorba cu militarii romani si a gustat, alaturi de acestia,…

- Raspunzand mesajelor frumoase adresate de militarii din Afganistan – familiilor acestora din Romania, mai multi cunoscuti si prieteni din tara le-au intors urarile celor plecati departe, sa apere principiile dreptatii si pacii in lume. Astfel, in materialele VIDEO atasate avem mesajele romanilor adresate…

- Ceremonia dedicata implinirii a 28 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989 s-a desfașurat la monumentul generalului maior Ion Patraș, hușeanul care a murit impușcat, pe 23 decembrie 1989, la Aeroportul Otopeni. Vineri, 22 decembrie, in Parcul Rodina din municipiul Huși a avut loc o ceremonie de comemorare…

- In puținele momente de liniște, cand misiunile sunt inca in derulare, preotul militar al Batalionului de Infanterie Protecția Forței ,, Brave Hearts”, Constantin Cirloanța, a reușit sa adune cațiva militari cu harul cantecului și in lacașul Domnului din tabara romaneasca, sa inchege un mic cor.

- E frig in aceasta dimineața de decembrie aici in Afganistan. Privesc din baza militara ca pentru prima oara in jurul meu și totuși e a mia oara. Nimic neschimbat de atația ani. Aceiași intindere de munți golași, totul e in neclintire, fara viața, fara glas, ici colo doar rasfirate, mici…

- Aflați la mii de kilometri, militarii din cadrul Batalionului de Infanterie Protecția Forței și Elementului Național de Sprijin au dorit sa transmita gandul lor de bucurie și recunoștința cu ocazia sarbatorilor de iarna, catre cei dragi ramași in țara. Plt. maj. POSOBESCU…

- Ceremonii la 28 de ani de la Revoluția Romana Foto: Agerpres Presedintele Klaus Iohannis a depus astazi o coroana de flori la monumentul dedicat Revolutiei din Piata Universitatii, cu ocazia ceremoniei dedicate victimelor din decembrie 1989. Seful statului a fost primit cu onoruri militare…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus joi o coroana de flori la monumentul dedicat Revolutiei din Piata Universitatii, cu ocazia ceremoniei comemorative dedicate victimelor din decembrie 1989. Seful statului a fost primit cu onoruri militare si intampinat de seful Statului Major al Apararii,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a participat miercuri, impreuna cu seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la o videoconferinta cu militarii romani aflati in teatrele de operatii si in Polonia, prilej cu care le-a multumit acestora pentru felul exemplar de actiune in…

- Un preot din județul Suceava slujește în Afganistan, iar credincioșii care participa la slujbele sale sunt militarii Batalionului 280 de Infanterie Protecție a Forței &"Brave Hearts’&" din Focșani aflați în Baza

