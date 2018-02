Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, i-a informat pe omologii sai europeni despre evoluțiile principale in domeniile prioritare de reforma, in cadrul reuniunii Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova „Prietenii Moldovei", la Bruxelles.

- Potrivit MAE, principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale Uniunii Europene sunt Republica Moldova, Venezuela si Procesul de Pace din Orientul Mijlociu.In marja CAE, ministrii vor avea un dejun de lucru la care sunt invitati sa participe si ministrii…

- Ministru de Externe, Tudor Ulianovschi, pleaca miine la Bruxelles, unde se va afla intr-o vizita de lucru pina in data de 27 februarie. Seful diplomatiei moldovenesti va participa la cea de-a XII-a reuniune a Grupului pentru Actiunea Europeana a Republicii Moldova "Prietenii Moldovei". Evenimentul…

- La Munchen (RFG) a avut loc a avut loc inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova in Statul Liber Bavaria. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene (MAEIE), la eveniment au participat circa 200 de invitați, inclusiv ministrul moldovean de externe,…

- In cadrul vizitei sale de lucru in Statul Liber Bavaria, Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, a prezentat in Landtagul bavarez o comunicare despre situația social-economica și politica din tara noastra.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, ieri, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, anunta News.ro. O astfel de intalnire are loc anual. Anul trecut, pe 20 februarie, Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul Afacerilor Europene, Ana…

- La 19 februarie 2018, in cadrul vizitei sale de lucru in Statul Liber Bavaria, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere cu Ursula Mannle, Presedintele Fundatiei Hanns Seidel, afiliata Uniunii Crestin-Sociale.

- In marja Conferintei pe probleme de securitate de la Munchen care a avut loc in zilele de 16-18 februarie, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a avut doua intrevederi. Mai exact, Tudor Ulianovschi s-a intilnit cu Ministrul Afacerilor Externe al Muntenegrului, Srdan Darmanovic, precum…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va avea, astazi, o intalnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, scrie news.ro.Intrevederea este programata la ora 13.00. O astfel de intalnire are loc anual.Anul trecut, in 20 februarie, Ministrul Afacerilor…

- La recenta reuniune europeana consacrata Balcanilor de Vest, comisarul pentru Extindere, austriacul Johannes Hahn, a tinut sa dea un semnal si autoritatilor de la Chisinau, transmitand ca Bruxelles-ul isi mentine sustinerea pentru traseul european al Republicii Moldova.

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut astazi o intrevedere cu omologul sau din Federația Rusa, Serghei Lavrov. Intrevederea a avut loc in cadrul Conferinței de securtitate de la Munchen. Potrivit comunicatului de presa al MAEIE, cei doi oficiali au efectuat un…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi si vineri, la Sofia, la reuniunea informala (Gymnich) a ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, context in care a reafirmat angajamentul Romaniei in continuarea politicii de extindere si sprijin pentru regiunea Balcanilor…

- La 9 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a avut o intrevedere cu Ambasadorul Republicii Populare Chineze in Republica Moldova, dl Zhang Yinghong, la solicitarea acestuia.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a primit-o pe Ambasadorul Republicii Austria in Republica Moldova, Christine Freilinger.In cadrul intrevederii, a fost efectuat un schimb de opinii privind stadiul actual al cooperarii bilaterale in diferite domenii.

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut astazi, 6 februarie 2018, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, care efectueaza o vizita la București, la invitația șefului diplomației romane.Cu acest prilej, cei doi…

- Legat de initiativa unor localitati din Republica Moldova care au votat unirea cu Romania, in contextul centenarului, Teodor Melescanu a afirmat ca sunt doar gesturi de apropiere, fara vreo semnificatie juridica. Ministrul de externe roman a respins afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care spunea…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza la București, Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, a avut, la 6 februarie, o intrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei.

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa susținuta de Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu și Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi.

- La 6 februarie 2018, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, va efectua o vizita de lucru la Bucuresti, la invitatia omologului sau roman, Teodor Melescanu. Vizita va include o intrevedere cu Ana Birchall, Viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor…

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a plecat intr-o vizita de lucru la Bucuresti. Demnitarul se va intalni cu omologul sau, Teodor Melescanu.Intrevederea va avea loc la ora 11:00 si va fi urmata de o conferinta de presa.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a avut o intrevedere cu șefii misiunilor diplomatice ai statelor baltice acreditate la Chisinau: Rimantas Latakas, Republica Lituania, Atis Lots, Republica Letonia si Simmu Tiik, Republica Estonia.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o întrevedere cu Bridget Brink, Adjunctul Asistentului Secretarului de Stat pentru Europa si Eurasia, se anunța într-un comunicat MAEIE. Cei doi oficiali au discutat despre ansamblul…

- La 2 februarie curent, in contextul vizitei in Statele Unite ale Americii, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a avut o reuniune cu membrii comunitati de moldoveni din Washington D.C. In cadrul evenimentului, conationalii au avut posibilitatea…

- Ieri, 2 februarie, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR). Partile au remarcat progresele…

- La 2 februarie 2018, s-a desfasurat intrevederea dintre Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi si Elizabeth Hafner, Asistentul Adjunct pentru Europa si Orientul Mijlociu, in cadrul Reprezentantei pentru Comert a Statelor Unite ale Americii (USTR).

- Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi a avut o intalnire cu conducerea German Marshall Fund. In cadrul discuțiilor a fost accentuata importanța avansarii eforturilor in cadrul Dialogului Strategic Republica Moldova – SUA.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o convorbire telefonica cu comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, noteaza NOI.md. In cadrul dialogului au fost discutate agenda de reforme, progresele privind Acordul de…

- Ministrul de externe, Teodor Melescanu, a participat, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care s-a desfasurat la Bruxelles, in marja evenimentului seful diplomatiei romane avand intrevederi bilaterale cu noii ministri de externe polonez si austriac. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, participa luni la reuniunea lunara a Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles si care are printre subiectele de pe agenda si procesul de pace din Orientul Mijlociu."Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, luni, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Bruxelles, anunta MAE, intr-un comunicat. Principalele teme de discutie de pe agenda ministrilor de externe din statele membre ale uniunii Europene vor fi Libia,…

- Cel mai vehement critic al politicii merkeliene privind migratia a fost chiar de la inceput, in afara de premierul Viktor Orban, ministrul austriac de externe de la acea vreme, Sebastian Kurz. Tanarul politician este, din decembrie anul trecut, cancelarul Austriei. Dupa alegerea sa in aceasta functie…

- Moldova intenționeaza sa intensifice cooperarea comerciala și economica cu Qatarul și sa atraga investiții din aceasta țara in economie. Acest subiect a fost discutat in cadrul intrevederii dintre ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, și ambasadorul…

- Uniunea Europeana va gazdui pe 31 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune extraordinara a grupului international al donatorilor pentru Palestina, Comitetul Ad-hoc de Legatura (AHLC), in cadrul eforturilor de relansare a negocierilor de pace cu Israel, transmit miercuri dpa si Reuters. Reuniunea ministeriala…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a discutat miercuri, la telefon, cu ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, cu prilejul investirii acestuia in functie.Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis Agerpres,…

- Cabinetul de Miniștri va avea șapte membri noi. Va aparea și o funcție noua, cea de viceprim-ministru pentru Integrare Europeana. Liderul democraților, Vlad Plahotniuc a anunțat astazi, dupa ședința Biroului politic al formațiunii, ca s-a dorit un Guvern tehnocrat, astfel incit in noua echipa, doar…

- Republica Moldova și Finlanda intenționeaza sa extinda cooperarea comerciala, economica și investiționala bilaterala. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii pe care secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tatiana Molcean, a susținut-o…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat marti la reuniunea ministrilor de Externe din statele membre NATO care se desfasoara la Bruxelles, ocazie cu care a sustinut importanta consolidarii si aprofundarii relatiei NATO - UE. Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul discutiilor…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa, marti si miercuri, la Bruxelles, la reuniunea ministrilor de externe ai NATO. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis luni Agerpres, reuniunea va reprezenta un reper important in pregatirea Summit-ului aliat din iulie 2018 si va include…