- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat, miercuri si joi, la lucrarile reuniunii ministeriale a NATO, desfasurate la Washington, reuniune ce a marcat 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice.In acest sens, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, participa, miercuri si joi, la Washington D.C., la reuniunea ministrilor de Externe din statele membre NATO, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. Evenimentul va avea o puternica incarcatura simbolica, marcand implinirea a 70 de ani de la infiintarea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu secretarul de stat american Michael Pompeo, la Washington. MAE a anunțat ca subiectele abordate au fost securitatea transatlantica și dezvoltarea Parteneriatului Strategic, dar nu a menționat insa de tema corupției din Romania, dezvaluita…

- Departamentului de Stat anunța printr-un comunicat ca in cadrul discutiilor de la Washington, dintre secretarul de Stat american, Mike Pompeo, și ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, fiind abordate teme precum cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, provocarile cu care se confrunta…

- In prima zi a Reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO, ieri, 13 februarie, ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a participat la doua sesiuni de lucru formale in cadru aliat prima referitoare la evolutiile si implicatiile pentru Alianta in ceea ce priveste Tratatul privind fortele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca baza de la Deveselu este pur defensiva, iar Romania va avea vineri o pozitie fata de anuntul Rusiei, dupa ce se va consulta si cu aliatii. Ministerul Apararii din Rusia a informat joi…

- Parteneriatul Estic si criza din Venezuela s-au numarat printre temele reuniunii informale a ministrilor de Externe din statele UE (Gymnich), ce a avut loc la Bucuresti, joi si vineri, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Reuniunea a debutat cu discutii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri, la finalul reuniunii informale a ministrilor afacerilor externe din UE (Gymnich), ca statele membre ale UE sunt interesate ca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) sa functioneze, pentru a reduce riscul de utilizare a…