- Brent Valmar, seful celui mai puternic importator de automobile din Romania si vicepresedinte al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), a explicat pentru Capital de ce este necesara o noua taxa pe poluare si cum ar trebui regandit programul Rabla daca autoritatile doresc sa…

Modificari propuse pentru programul Rabla Foto: Arhiva Programul Rabla 2018 a început ieri, cu depunerea dosarelor de catre producatorii care vor sa se înscrie. Autoturismele care urmeaza sa fie casate trebuie sa aiba Inspectia Tehnica Periodica valabila, prevede o modificare…

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza, incepand de astazi, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor „Rabla" si „Rabla Plus", potrivit Agerpres. Potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei, intervalul de inscriere 6-8 martie a fost…

In perioada 6-8 martie, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitanților producatori in cadrul programelor "Rabla" și "Rabla Plus". Potrivit unui anunț postat pe site-ul instituției, intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul…

- Intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul a doua Dispozitii ale presedintelui AFM emise in data de 28 februarie 2018. Modificari pentru programul RABLA Saptamana trecuta, Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, Proiectul de Ordin de ministru…

Administratia Fondului pentru Mediu AFM demareaza, in perioada 6 8 martie, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor Rabla si Rabla Plus.

Potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei, intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul a doua Dispozitii ale presedintelui AFM emise in data de 28 februarie 2018.Saptamana trecuta, Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publica, Proiectul de…

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza, in perioada 6-8 martie, sesiunea de inscriere in vederea validarii solicitantilor producatori in cadrul programelor "Rabla" si "Rabla Plus". Potrivit unui anunt postat pe site-ul institutiei, intervalul de inscriere a fost aprobat prin intermediul…

- Delegația CNMR condusa de Alexandru Cumpanașu in calitate de președinte și delegația Ministerului Mediului condusa de doamna viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu au stabilit constituirea Grupului de Lucru comun pentru mediu și schimbari climatice, ce va avea intalniri lunare și va fi compus din…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca programele “Rabla” si “Rabla Plus” vor continua si in acest an, urmand sa fie demarate in cel mai scurt timp posibil, cel mai probabil in doua saptamani.

- Sesiunea pentru 2018 a Programelor "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" va demara in cel mai scurt timp posibil, speram in maximum doua saptamani, a declarat, joi, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul „Rabla Clasic”, iar programul „Rabla Plus” va avea ecobonus de 10.000 de euro. „Vom finanta in continuare, dupa aprobarea Fondului de Mediu, programul…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, joi, ca planul integrat de management privind calitatea aerului pentru Capitala, Iasi si Brasov este in dezbatere publica si va fi aprobat la sfarsitul lunii mai de catre consiliile judetene.

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat joi ca, dupa aprobarea Fondului de Mediu, va fi finantat vechiul "Rabla Clasic", iar programul "Rabla Plus" va avea ecobonus de 10.000 de euro....

- Ministerul Mediului a cuprins in bugetul din 2018 o suma destinata sprijinirii industriei de reciclare din Romania, printr-o schema de ajutor de stat, a anuntat, joi, ministrul de resort, Gratiela Gavrilescu. "Cum procentul de reciclare a deseurilor este extrem de mic in Romania si cum…

- "Vom finanta in continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am dat anul…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a anunțat joi ca Bucurestiul va avea Plan Integrat de Calitate a Aerului aprobat la sfarsitul lunii mai. Alaturi de comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, ministrul Gavrilescu a prezentat subiectele discutate in cadrul intalnirii:…

- Guvernul doreste dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta Guvernul va aproba în scurt timp bugetul fondului de mediu, ceea ce va duce la dezvoltarea programelor de alimentare cu apa curenta si canalizare, în zonele în care acestea nu exista, a anuntat ministrul…

- Viceprim-ministrul Gratiela Gavrilescu, Ministrul Mediului, a efectuat la sfarsitul saptamanii trecute o vizita de lucru la Consiliul Judetean Dambovita. Intalnirea a avut loc la initiativa senatorului Adrian Tutuianu, vicepresedintele Senatului Romaniei.

- Viceprim-ministrul Gratiela Gavrilescu, Ministrul Mediului, a efectuat o vizita de lucru la Consiliul Judetean Dambovita, unde a fost intampinata de Vicepresedintele Consiliului Judetean Dambovita, Alin Manole, si Prefectul judetului, Antonel Jijiie. Intalnirea a avut loc la initiativa senatorului Adrian…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca la nivelul ministerului au fost identificati bani europeni pentru inventarierea populatiei de ursi.

- Conform proiectului publicat pe site-ul Ministerului Mediului, pentru Programul de Stimulare a Innoirii Parcului National Auto (Rabla) vor fi alocate in acest an 150 de milioane de lei din credite bugetare si 133 milioane lei din credite de angajament. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de gaze…

- 846 mil. lei de la Guvern pentru restituirea taxei auto. S-au stabilit sumele pentru „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2018 al Administrației Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2018 al Administrației Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenți, a sumei de 845.891 mii lei necesara restituirii taxei auto”, in timp ce programele de stimulare a innoirii…

- Romania are nevoie de o legislatie care sa creasca viteza in administrarea deseurilor in toata tara si astfel sa ne transformam dintr-o societate a risipei intr-una a reciclarii, sustine ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, pe fondul lansarii in dezbatere publica a proiectului de Ordonanta pentru…

- Investițiile majore, cu impact asupra mediului, ar putea fi taxate de Ministerul Mediului cu 1% din valoarea proiectului. Asa arata draftul unei legi inițiate de instituția condusa de vicepremierul Grațiela Gavrilescu. Jurnaliștii de la Hotnews spun ca in document nu se specifica clar „pentru ce proiecte…

- Ministrul propus al Mediului, Gratiela Gavrilescu, sustine ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere o masina second hand, referindu-se la noua taxa de mediu. A amintit ca proiectul privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat.…

Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat, luni, in comisiile reunite de specialitate din Parlament, ca un proiect privind inlocuirea timbrului de mediu nu este inca finalizat, dar ca nu are in vedere o noua penalitate sau o noua taxa de inmatriculare pentru cei care vor sa-si cumpere o…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, sustine ca noua taxa de mediu nu este gata si a lasat de inteles, la sfarsitul audierilor din Parlament de la inceputul acestei saptamani, ca termenul de luna martie pentru elaborarea unei noi taxe ar putea fi decalat. Forma finala a taxei trebuie sa aiba un…

- Gratiela Gavrilescu a declarat la cateva momente dupa noua investitura in Guvern ca a primit unda verde pentru introducerea unei noi taxe auto 2018. Dansa a declarata ca nu este vorba de o noua taxa auto, ci de o taxare pentru toti soferii auto din Romania in functie de normele de poluare.…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Mediu, Gratiela Gavrilescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au avizat noul mandat cu 18 voturi pentru, 6 impotriva si nicio abtinere. AGERPRES/(AS…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor. „Potrivit legii,…

- Plafonul impus autoritatilor si institutiilor publice prin OUG 80/2001 pentru achizitia masinilor ar putea fi dublat, astfel incat acestea sa poata participa la probgramul Rabla Plus si sa achizitioneze masini electrice si hibrid, se arata intr-un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Mediului.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii. „Bugetul Adminstratiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat…

- Primaria Iasi a fost luata ieri in colimator de catre ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, in cadrul dezbaterilor pe legea bugetului de stat din 2018. „Fondurile nu le vor plati nici Ministerul Mediului, nici statul roman pentru o procedura de infringement care are, ca drept raspunzator, Primaria…

- Ministerul Mediului a primit, joi, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de buget-finante din Parlament, pentru propunerea bugetara pe anul 2018, cu 18 voturi "pentru" si 13 "impotriva". La bugetul pe 2018 al Ministerului Mediului au fost depuse noua amendamente, dar niciunul nu a fost avizat…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat, joi, ca Romania va avea un Plan National de Gestionare a Deseurilor, evitand astfel sa plateasca sanctiuni intre 2.000 si 110.000 de euro pe zi catre Comisia Europeana.

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat marti, in sedinta Comisiilor de Mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit pana in luna martie sau aprilie 2018 conform directivelor europene, pentru diminuarea poluarii. Ministrul Mediului: Noul timbru de mediu, in prima parte…

