Ministrul Mediului promite ca programul Rabla 2019 incepe pana pe 5 aprilie Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, a anuntat, luni, la Craiova, ca Programul "Rabla 2019" va demara pana pe 5 aprilie, iar Guvernul si-a propus sa aloce, la fel ca si anul trecut, fonduri pentru un numar de pana la 50.000 de vouchere.



"Stiu ca dumneavoastra, industria, la fel ca foarte multi romani, asteptati demararea Programului 'Rabla 2019'. Anul trecut am reusit sa il pornim in februarie. Anul acesta nu a fost posibil, din cauza tergiversarii total nejustificate a promulgarii bugetului de stat.



Si desi nu Guvernul si nu Parlamentul sunt responsabile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

