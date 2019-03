Ministrul Mediului: ITP-ul va fi eliminat la programul Rabla Clasic

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs in aceasta dimineața, in Piața Romana, la intersectia Bulevardului Dacia cu Strada Polona, din Capitala. Trei oameni au fost raniți dupa ce un troleibuz a spulberat o masina. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Reprezentantii Brigazii Rutiere…

- Un echipaj ISU Gorj a fost solicitat sa stinga incendiul izbucnit la un autoturism din orașul Turceni. „Am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in orasul Turceni. La fata locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Sectiei de Pompieri Turceni…

- Tata si fiu din Ocna Mureș, cercetati de polițiști. Barbatul și-a lasat baiatul minor, care nu deține permis de conducere, sa conduca mașina familiei. La data de 19 martie 2019, in jurul orei 12.10, politistii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș, in timp ce actionau pe strada Colonia peste Mures din…

- Odata cu sosirea primaverii, activitațile pe care le pregatești pentru familia ta se diversifica și ele, iar cele mai multe implica sa petreci mai mult timp in aer liber. Totodata iți dorești sa ai grija de sanatatea și confortul bebelușului tau, iar asta inseamna ca trebuie sa te echipezi și cu accesoriile…

- Un taximetrist din Cluj a fost batut de doi clienți care au incercat sa-l talhareasca de toți banii incasați. Omul a fugit, abandonandu-și mașina, iar agresorii au fost prinși la scurt timp de catre polițiști. Unul dintre ei a fost arestat preventiv, iar celalalt a fost plasat sub control judiciar.…

- SUSTINERE… Un avocat din Baroul Vaslui se ofera sa-l reprezinte pro bono pe Andrei Codreanu, tanarul care s-a ales cu dosar penal pentru ca i s-a stricat masina in timpul protestului “Si eu”, desfasurat vineri, 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute. “Din relatarile pe care le-am citit in presa,…

- GALERIE FOTO Un tanar de 28 de ani si-a pierdut viata vineri seara, dupa ce masina pe care o conducea a intrat in controversatul zid de pe un sens giratoriu din Scheia, pe varianta ocolitoare a municipiului Suceava spre Patrauti, arata NewsBucovina.ro. In urma accidentului, in zona a intervenit SMURDUL,…