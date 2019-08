Ministrul mediului din Germania elaborează reglementări privind interzicerea pungilor de plastic Ministrul mediului din Germania, Svenja Schulze, a declarat ca pregateste reglementari legale prin care pungile de plastic sa fie interzise, informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres. "Ministerul meu lucreaza in prezent la reglementari legale in vederea unei interdictii a pungilor de plastic", a declarat ea pentru editia de duminica a cotidianului de larga circulatie Bild.



Schulze a amintit ca un acord voluntar cu antreprenorii, in vigoare din 2016, pentru reducerea numarului de pungi de plastic s-a dovedit a fi un succes. "Putem securiza acum acel succes printr-o interdictie", a



