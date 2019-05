Ministrul Mediului deschide oficial Programul Rabla pentru electrocasnice

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta de lansare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic va avea loc la Centrul Rematholding - punct de lucru Aricestii Rahtivani, din judetul Prahova. La eveniment vor participa oficiali…

- Joi, 23 mai 2019, ora 11:00, doamna viceprim-ministru, Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, va deschide oficial sesiunea de inscriere a persoanelor fizice in Programul RABLA pentru electrocasnice (Programul național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante…

- Rabla pentru electrocasnice. Varianta updatata pentru acest an. Ministerul Mediului a lansat spre consultare publica proiectul privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului national de inlocuire a echipamentelor electrice si electronice de uz casnic, uzate cu unele noi performante…

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul „Rabla pentru electrocasnice”, pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata in proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare al acestui program,…

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul „Rabla pentru electrocasnice”, pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata in proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare al acestui program,…

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul "Rabla pentru electrocasnice", pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata in proiectul de ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare al acestui program,…

- Ministerul Mediului a lansat vineri, 10 mai 2019, spre consultare publica, proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice de uz casnic, uzate cu unele noi mai performante din punct de vedere energetic…

- Oficialii de la Ministerul Mediului au anuntat ca anul acesta romanii isi vor putea inlocui si televizoarele sau calculatoarele vechi, scrie capital.ro. Desi este blocat inca, ministrul se gandeste sa dubleze bugetul pentru acest program. Asta ar insemna ca anul acesta ar putea fi disponibile 120…