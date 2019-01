"Aceasta intarziere nu este actul Guvernului Romaniei. De lucrul acesta trebuie sa tinem cont, si toti romanii trebuie sa cunoasca adevarul. Eu cred ca imediat, in cel mai scurt timp, vom avea si buget, tinand cont ca Parlamentul Romaniei incepe activitatea la 1 februarie. Cred ca imediat, undeva in primele saptamani ale lunii februarie, vom putea sa-l adoptam in Parlament.(...) Daca ar fi fost aprobat (in Guvern n.r), trebuia convocata sesiune parlamentara extraordinara. Spun ca ar trebui putina rabdare sa avem. Am incredere in ce spune ministrul Finantelor (Eugen Teodorovici n.r), actualmente…