- Ministrul Mediului din Romania, Gratiela Gavrilescu, spune ca statele convocate de Comisia Europeana pe tema calitatitatii aerului, inclusiv Romania, nu au alta solutie decat aceea de a se conforma, mentionand ca, potrivit legii, responsabilitatea calitatii aerului le apartine primarilor.

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a afirmat, sâmbata, ca responsabilitatea actului de guvernare apartine prim-ministrului si echipei sale, precizând ca orice decizie guvernamentala trebuie luata în interiorul Guvernului. "Dezvoltarea economica a României,…

- In ultimii 20 de ani, ca efect al Legii 112/1995, 5667 de locuințe din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca au fost vandute catre chiriașii acestora, la o valoarea totala de 18.149.610,75 lei, respectiv un preț mediu de 3202 lei/apartament, fara a ajusta inflația și creșterea pieței, conform datelor…

- TAXA AUTO 2018. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput sa restituie timbrul de mediu - taxa declarata ilegala de autoritatile europene…

- Cotidianul ZIUA de Constanta a derulat, in perioada 18 30 decembrie, un sondaj de opinie cu tema "Credeti ca este momentul ca in Romania sa fie introdusa o noua taxa auto ldquo;, pe fondul declaratiilor facute de Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, care a precizat ca, pana in luna aprilie a anului…

- Nicoleta Dumitrescu Aflat pe lista localitatilor in care calitatea aerului a fost pusa sub semnul intrebarii, unul dintre motive fiind acela ca este inconjurat de patru rafinarii, municipiul Ploiesti beneficiaza, incepand cu acest sfarsit de an, de aparatura de ultima generatie necesara monitorizarii…

- ”Avand in vedere ca de abia ieri (joi - n.r.) am incheiat votul la ultima lege, la 317, iar aceste legi nu au fost inca traduse, in asa fel incat cineva din strainatate sa poata sa citeasca si sa se informeze corect, dati-mi voie sa-mi pun semne de intrebare asupra surselor de informare si a corectitudinii…

- In contextul discutiilor despre poluarea din Ploiesti si calitatea aerului, conducerea Ministerului Mediului a anuntat ca a dotat Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu cel mai performant laborator pentru monitorizarea emisiilor nocive, dar si pentru determinarea poluarii fonice. Investitia, de…

- Directiva privind prezumția de nevinovație, vazuta diferit de ministrul Justiției, de coaliția PSD-ALDE și de catre premier. Mihai Tudose a transmis, joi, ca Directiva europeana trebuie transpusa mot-a-mot, și a precizat ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa…

- "La initiativa Ministerului Mediului, in sedinta de Guvern de astazi, 20 decembrie, s-a aprobat HG privind Planul National de Gestionare a Deseurilor (PNGD). PNGD este promovat de catre Ministerul Mediului, conform atributiilor si responsabilitatilor care ii revin in baza Legii nr. 211/ 2011 privind…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a anuntat marti ca nu sustine adoptarea OUG pentru modificarea si completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, ce prevede introducerea raspunderii penale pentru neretinerea si…

- Asociația Procurorilor din Romania a publicat o broșura care conține exemple privind efectele pe care le-ar putea avea modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala și un document cuprinzand observații ale APR cu privire la amendamentele propuse la cele doua acte normative.„Cu…

- Pentru romani, finalul de decembrie ar trebui sa se numeasca ”Moș Gunoi”. El ar putea sa ne aduca pentru anul 2018, dinspre UE, amenzi de mediu de 124.000 de euro pe zi pentru depozitele neconforme și 200.000 de euro, tot pe zi, pentru absența colectarii selective a deșeurilor . Adica, 124.000 de euro…

- O inlocuire a timbrului de mediu ar putea avea loc in luna martie a anului viitor, inainte de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a declarat, marți, Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, in cadrul audierilor din comisiile de specialitate pentru…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat, joi, ca Romania va avea un Plan National de Gestionare a Deseurilor, evitand astfel sa plateasca sanctiuni intre 2.000 si 110.000 de euro pe zi catre Comisia Europeana.

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat marți, in ședința Comisiilor de mediu ale Parlamentului, ca timbrul de mediu ar putea fi inlocuit in luna martie 2018, „conform directivelor europene”. „Bugetul Adminstrației Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat undeva in martie – aprilie, anul…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta adoptarea de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei, astazi, 8 decembrie 2017, a Opiniei sale privind prevederile art. 7 al Legii educației din Ucraina, care se refera la folosirea, in…

- Comisia Europeana a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Romaniei, pentru transpunerea si punerea in aplicare incorecta a anumitor dispozitii privind migratia legala. "Comisia a deschis astazi o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor…

- Starea de sanatate a romanilor s-a imbunatatit, dar speranta de viata la nastere continua sa fie printre cele mai mici din Uniunea Europeana. Asa arata cele mai recente statistici furnizate de Comisia Europeana.

- Primaria Capitalei ar putea interzice Uber și Taxify, in București. De asemenea, Municipalitatea vrea sa le impuna taximetristilor sa aiba o tinuta civilizata, un limbaj adecvat, masini curate si care sa garanteze siguranta cetatenilor. In urma unei intalniri pe care edilul-șef al Capitalei a avut-o…

- Unele orase din nordul Chinei nu au reusit sa imbunatateasca nivelul de calitate al aerului, a precizat joi Guvernul de la Beijing, cerand autoritatilor locale se respecte indicatiile stricte ale Executivului privind lupta impotriva poluarii, relateaza site-ul agentiei Reuters. ”Unele…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii facute de Consiliul European in luna iunie si propune Consiliului sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii noastre pentru a corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in vederea…

- Romania a reusit sa inchida pana acum 11 depozite cu deseuri neconforme România a reusit sa închida pâna acum 11 depozite cu deseuri neconforme din cele 68, iar pâna la finalul anului vor fi lichidate înca 3, a anuntat vicepriministrul Gratiela Gavrilescu la o…

- Actul normativ adoptat „contine prevederi asupra carora nu a existat nicio consultare cu partenerii sociali, patronate si sindicate deopotriva”. Aceste prevederi „obliga in mod nerealist si intempestiv toti angajatorii din Romania sa initieze negocieri colective pe parcursul a doar 30 de zile calendaristice…

- Chuck Mosley, fost solist al trupei Faith No More, a murit la varsta de 57 de ani din cauza dependentei de droguri, potrivit unui comunicat al familiei muzicianului, citat de Variety."Dupa o lunga perioada de cumpatare, Charles Henry Mosley III si-a pierdut viata pe 9 noiembrie 2017, din cauza…

- Comisia Europeana a declansat o investigatie aprofundata asupra propunerii arbitrului telecom din Romania (ANCOM) de a mentine tarifele de interconectare la nivelul stabilit in 2014 pe baza unor date care acum sunt invechite, se arata intr-un comunicat publicat vineri seara de Executivul European. Bruxelles-ul…

- Imagini greu de crezut au fost surprinse într-o comuna din județul Vaslui, unde o femeie, bolnava de diabet și inconștienta, a fost dusa cu caruța la ambulanța, dupa ce mașina nu a mai putut înainta din cauza drumului dificil.

- Cateva mii de persoane s-au strans, duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala si au plecat apoi in mars catre Palatul Parlamentului, acestia manifestand fata de modificarile aduse proiectului legilor justitiei. Protestatarii scandeaza ”Justitie, nu coruptie”, ”PSD, ciuma rosie",…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, solicita Comisiei Europene sa „fie mai rezervata cand face prognoze negative” despre economia Romaniei. Dragnea a declarat joi seara, intr-o emisiune la RTV, ca in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, alaturi de premierul Mihai Tudose, cu comisarul european Gunther…

- Atitudine fara precedent: Comisia Europeana spune lucrurilor pe nume: Guvernul Romaniei vrea sa mute contributiile sociale de la angajator integral la angajat pentru a atenua impactul Legii salarizarii unitare, Ministerul Finantelor incalca regulile asumate prin Pactul fiscal si refuza sa ia masurile…

- 350.000 de masini vechi au fost aduse in tara in ultimele zece luni, de cand taxa de mediu a fost eliminata – cu 70% mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut -, si se estimeaza ca pana la sfarsitul anului 2017 se va ajunge la 500.000 de autovehicule la mana a doua inmatriculate in Romania.…

- Ministrul Mediului anunța o taxa care "nu va fi o taxa sau impozit" Masinile cu o norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii, a declarat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Cu siguranta nu va fi o taxa sau un impozit. Va fi o metoda prin care dorim…

- Romania este in procedura de infringement pentru calitatea aerului din Iași și Brașov, iar primarii celor doua orașe nu doresc sa colaboreze cu Ministerul Mediului astfel incat viața cetațenilor din comunitațile respective sa nu fie pusa in pericol, a declarat astazi, ministrul de resort, Grațiela Gavrilescu,…

