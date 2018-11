Ministrul Mediului anunta ca noua taxa pe masina se aplica tuturor autovehiculelor poluante, nu doar celor mai vechi de zece ani

Viitoarea taxa pe care proprietarii de autovehicule inmatriculate in Romania o vor plati se va aplica nu doar autovehiculelor mai vechi de zece ani, ci tututor masinilor poluante si va avea mai multe componente, care nu vor intra concomitent in vigoare la 1 ianuarie 2019, a anuntat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.



Aceasta s-a referit la taxa ca la o "contributie" pe care cetatenii o platesc in baza principiului conform caruia poluatorul plateste.



"Asa cum am spus de nenumarate ori, nu este vorba de o taxa de poluare, sau timbru de mediu sau o alta denumire care sa includa…