Stiri pe aceeasi tema

- Surse diplomatice sustin ca ambasadoarea Romaniei in Chile, care i-a fost ghid Gratielei Gavrilescu, are o relatie foarte apropiata cu Teodor Melescanu. Gratiela Gavrilescu s-a aflat in perioada 16-21 octombrie intr-o delegatie oficiala in statul sud-american Chile, aflat pe coasta Oceanului Pacific.…

- Gratiela Gavrilescu a fost intr-o delegatie de sase zile in Chile, fara sa precizeze initial ca doua zile le-a petrecut pe Insula Pastelui din inima Pacificului, faimoasa pentru statuile sale din piatra reprezentand capete de om. Informatia a fost confirmata la solicitarea „Adevarul“. Surse diplomatice…

- Gratiela Gavrilescu a fost intr-o delegatie de sase zile in Chile, fara sa precizeze initial ca doua zile le-a petrecut pe Insula Pastelui din inima Pacificului, faimoasa pentru statuile sale din piatra reprezentand capete de om. Informatia a fost confirmata la solicitarea „Adevarul“. Surse diplomatice…

- Rezervarile facute de romani pentru vacantele de Revelion au inceput timpuriu anul acesta, inca din luna februarie, conform datelor oferite de Vola.ro. Romanii care mai stau inca pe ganduri pentru rezervarea vacantei de Revelion mai au la dispozitie si...

- Statul ar trebui sa faca un efort astfel incat, pana la final de an, sa poata restitui celor indreptatiti sumele platite in contul taxelor auto, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “31 august a fost data limita de depunere a cererilor de restituire. Cred ca, daca…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu a anuntat ca, in zilele urmatoare, va fi anuntata valoarea tichetului din programul Rabla pentru electrocasnice. In program ar putea fi acordate ecobonusuri si pentru calculatoarele vechi. „La programul Rabla pentru electrocasnice ma gandesc din 2015. Chiar zilele…

- Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, si presedintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, au semnat joi, la Centrala Hidroelectrica de la Stejaru, un protocol de colaborare pentru accesarea de fonduri europene in domeniul mediului, scrie Agerpres. Gratiela Gavrilescu…

- Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, si presedintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, au semnat joi, la Centrala Hidroelectrica de la Stejaru, un protocol de colaborare pentru accesarea de fonduri europene in domeniul mediului. Gratiela Gavrilescu a explicat ca un prim…