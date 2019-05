Stiri pe aceeasi tema

- Josefa Gonzalez Blanco, ministrul Mediului din Mexic, a fost obligata sa demisioneze dupa ce a cauzat intarzierea unui avion cu 38 de minute, fiind astfel in contradictie cu promisiunile populiste ale presedintelui de a conduce tara pentru oameni, relateaza The Guardian.Blanco urma sa zboare…

- Blanco urma sa zboare de la Ciudad de Mexico la Mexicali, la granita cu SUA, vinerea trecuta insa a intarziat din motive necunoscute. Conform presedintelui Andres Manuel Lopez Obrador, ministrul a cerut apoi unui director al companiei aeriene de stat – cu care ar fi fost prietena – sa tina la sol avionul…

- Avionul apartine companiei Spring Airlines si peste 160 de pasageri au fost nevoiti sa astepte, din cauza incapatanarii mamei si a lipsei de bun simt a fiicei acesteia. Intamplarea a avut loc pe aeroportul Suvarnabhumi, din capitala Thailandei, Bangkok, iar in imaginile postate online se vede…

- Cel puțin 14 oameni au murit intr-un accident aviatic in Mexic, potrivit rapoartelor. Se crede ca avionul privat transporta 18 persoane din Las Vegas, unde au vizionat meciul de box a lui Saul 'Canelo' Alvarez...

- Perechea alcatuita din jucatoarele romane de tenis Ana Bogdan si Elena Gabriela Ruse s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Monterrey (Mexic), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa o victorie cu 0-6, 7-5, 10-4 in fata cuplului…

- Gica Hagi a fost "stors" de jurnaliști la finalul meciului de pe Arena Naționala, in timp ce antrenorul FCSB dadea ture in zona mixta așteptandu-și randul la microfon. Roș-albaștrii au pierdut cu Viitorul, scor 1-2. Dupa ce-a vorbit la flash-interviurile de la Telekom, Digi și Look, conform regulamentului…

- Boeingul 737, despre care se presupune ca avea la bord 149 de pasageri si opt membri ai echipajului, a decolat la 8.38 ora locala de pe Aeroportul International Bole. Contactul cu aparatul a fost pierdut cateva minute mai tarziu, potrivit unui comunicat al companiei aeriene, scrie Agerpres.

- Un avion s-a prabușit la doar 6 minute de la decolare aeronava a disparut de pe radar, iar groaza cea mai mare a controlorilor de trafic aerian s-a adeverit. Avionul cu 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului s-a prabușit și din pacate nu exista supraviețuitori, conform BBC. Avionul era un Boeing…