- Potrivit sursei citate, sprijinul financiar a fost acordat prin intermediul Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) unui numar de 41 de familii, in cadrul unei actiuni care a avut loc miercuri, la sediul Primariei orasului Stefanesti, in prezenta directorului Cancelariei Prefectului,…

- Guvernul vrea sa stimuleze adoptia interna, iar in Parlament este depus un proiect de lege in acest sens si se doreste ca acesta sa fie adoptat pana la finalul urmatoarei sesiuni parlamentare, a declarat ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. "Vrem sa stimulam adoptia interna,…

- Guvernul a aprobat o hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap. Documentul adoptat da posibilitatea eliberarii biletului de calatorie gratuita de catre DGASPC si in baza cererii…

- Legea pensiilor, reexaminata dupa ce a fost declarata partial neconstitutionala de catre CCR, a trecut de Camera Deputatilor, for decizional. Au fost 197 voturi pentru, niciun vot impotriva si 70 de abtineri. Urmeaza sa fie trimisa acum la presedintele Klaus Iohannis, care va decide daca o…

- Premierul Viorica Dancila a prezidat reuniunea Consiliului Național Tripartit, convocata miercuri, la Palatul Victoria, de ministrul Muncii și Justiției Sociale, Marius Budai, in calitate de vicepreședinte al CNT.Prim-ministrul a transmis partenerilor sociali ca este nevoie de dezbatere in…

- Guvernul a aprobat simplificarea procedurii de acordare a ajutoarelor de urgenta, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. ‘Ajutoarele vor fi aprobate prin nota ministrului Muncii si Justitiei Sociale pe baza boderourilor Agentiilor…

- „Vreau sa va spun ca in ceea ce priveste recalcularea pensiilor, datele de astazi sunt urmatoarele: decizii deja recalculate si trimise acasa pensionarilor: 46.476 de decizii. Decizii puse in plata: 38.126", a anuntat, luni, ministrul Muncii, Marius Budai, in cadrul unei conferinte de presa. Potrivit…

- TENSIUNI… Intalnire-maraton la Consiliul Judetean Vaslui, ieri, intre ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, pe de o parte, si patronate, sindicate si organizatiile de pensionari din judetele Vaslui, Iasi si Botosani, de cealalta parte. O intalnire incordata, pe alocuri, pentru ca tinta…