- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a declarat vineri, la Botosani, ca Guvernul va aloca, la rectificarea bugetara programata a avea loc saptamana viitoare, fonduri pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati. Potrivit acestuia, Executivul va repartiza sumele…

- Guvernul va finaliza, pana luni, schema de impozitare sau taxare a pensiilor de serviciu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Botosani, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai.

- Ziarul Unirea Cum vor fi impozitate pensiile? Propunerea Ministrului Finantelor pentru sistemul de impozitare Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca Guvernul va adopta un sistem de impozitare a pensiilor mai mari de 7.000 de lei, cu cote de 30% si 50%. Finantele au anuntat care va fi…

- Ministerul Finanțelor analizeaza posibilitatea impozitarii progresive a pensiilor speciale, ca modalitate de a reduce impactul asupra actualului buget, astfel incat la rectificarea bugetara anunțata la sfarșitul lunii sa se incadreze in deficitul de 3%, potrivit unor surse din PSD, citate de Mediafax.…

- Data rectificarii bugetare a fost decisa miercuri in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. "In sedinta CExN s-a stabilit ca pana pe 31 iulie ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza cum se prezinta bugetul si ce masuri va lua pentru ca, pana la sfarsitul anului,…

- Legea pensiilor este o lege buna, care aduce bani in plus in buzunarele pensionarilor, si va fi votata in Camera Deputatilor, iar daca ulterior nu va fi promulgata de presedintele Iohannis, Guvernul va folosi alte instrumente constitutionale pentru a o aplica, a declarat, joi seara, ministrul Muncii,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca va rezolva problema lipsei de fonduri cu care se confrunta toate primariile, inclusiv Primaria Capitalei. Si anume, Guvernul va face o rectificare in aceasta vara.

- TENSIUNI… Intalnire-maraton la Consiliul Judetean Vaslui, ieri, intre ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, pe de o parte, si patronate, sindicate si organizatiile de pensionari din judetele Vaslui, Iasi si Botosani, de cealalta parte. O intalnire incordata, pe alocuri, pentru ca tinta…