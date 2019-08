Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, va participa, miercuri si joi, la Helsinki, Finlanda, la reuniunea informala a ministrilor Apararii din statele membre ale UE, informeaza MApN.Citește și: Și-a facut harakiri! Demisie din Guvernul Dancila Potrivit sursei citate, reuniunea va…

- Potrivit sursei citate, reuniunea va fi prezidata de Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, iar la lucrari au fost invitati sa participe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si secretarul general adjunct al ONU pentru…

- Consiliul l-a numit oficial pe ministrul spaniol de externe dupa ce a primit unda verde din partea presedintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe 26 iulie, a declarat luni un purtator de cuvant la Bruxelles. Pentru ca el sa-si asigure mandatul, care va dura pana la sfarsitul lunii…

- Klaus Iohannis a participat, in perioada 30 iunie – 2 iulie a.c., la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles. Reuniunea a avut pe agenda alegerea viitorilor conducatori ai principalelor institutii europene. La finalul celor trei zile de negocieri intense, liderii europeni au…

- In momentul in care incep acest articol, in negocierile de la Bruxelles se profileaza un nou favorit pentru sefia Comisiei Europene: ministrul german al Apararii, doamna Ursula von der Leyen. Nu ar fi exclus ca, pana ce el va fi incheiat, sa apara un nou nume - plus, eventual, candidati pentru restul…

- Traian Basescu dezvaluie rolul pe care l-a jucat in criza politica din Republica Moldova. Fostul presedinte sustine ca a apelat la comisarul european pentru politica de vecinatate și extindere pentru a obtine sustinerea Comisiei Europene pentru Guvernul Maia Sandu."In duminica crizei eu l-am…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, l-a primit, joi, pe secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, Sayyid Badr Bin Hamad bin Hamood Albusaidi, aflat in vizita oficiala in Romania, potrivit agerpres.ro.Citește și: Demisie de rasunet! Cutremur pe…

- Inaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Federica Mogherini și comisarul european Johannes Hahn au emis un comunicat in care scriu ca UE este „pregatita sa colaboreze cu guvernul legitim din punct de vedere democratic”.