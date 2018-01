Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru cei care au in familie persoane cu dizabilitati – fie ca sunt adulti, fie ca sunt copii – noul an a venit si cu vesti bune, legate de bani. Conform unei ordonante de urgenta, care a fost aprobata in luna august anul trecut, din 2018 intra in vigoare prevederea conform careia…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.

- Legislatia achizitiilor publice a fost modificata prin ordonanta de urgenta Simplificari și clarificari ale legislației achizițiilor publice. Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce…

- Voucherele de vacanta vor putea fi acordate de orice institutie publica, incepand de la 1 ianuarie 2018, iar pentru acest lucru sunt bugetate 1,7 miliarde de lei, a declarat, joi seara, ministrul Turismului, Mircea Dobre, in cadrul dezbaterilor din comisiile de buget-finante din Parlament. "Voucherele…

- Ministrul Turismului Mircea Dobre revine si anunta ca are bugetate tichete de vacanta pentru toti angajatii din sistemul bugetar, dupa data de 1 ianuarie. In urma cu doar cateva zile, Dobre declarase ca pana in aprilie "toti cetatenii" vor primi aceste tichete. Intre timp, lucrurile par sa se fi lamurit.…

- Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi, a declarat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care s-a intalnit cu sindicatele angajatilor din penitenciare, la Penitenciarul Vaslui, unde…

- Sanatatea, Educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat in ședința de Guvern de miercuri. In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) doreste plafonarea valorii punctului de amenda pentru anul 2018 la valoarea din 2017, respectiv la 145 de lei, iar in acest sens MAI a trimis catre Ministerul Finantelor Publice o propunere legislativa, a spus, marti, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.…

- In ceea ce privește amenzile contravenționale din domeniul rutier – va informez ca Ministerul Afacerilor Interne a trimis catre Ministerul Finanțelor Publice propunerea de menținere in anul 2018 a punctului-amenda, la valoarea din prezent, respectiv 145 de lei. In condițiile in care, conform Programului…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, în cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel încât angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. Totodata, premierul sustine ca 2017 a fost primul…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. “Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana viitoare, este…

- Reprezentantii confederatiilor sindicale au sesizat, miercuri, Avocatul Poporului in legatura cu transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, prevazut in Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal, cerandu-i atacarea la Curtea Constitutionala. La iesirea de la intalnirea…

- "In ciuda angajamentului asumat de Guvern de a incerca finalizarea MCV cat mai curand posibil, progresele referitoare la abordarea recomandarilor MCV din ianuarie 2017 au fost afectate de situatia politica. Intr-o perioada de noua luni de la raportul din ianuarie 2017, in Romania s-au succedat doua…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal adoptata de Guvern provoaca reactia membrilor Blocului National Sindical. Acestia nu sunt de acord cu actul normativ care prevede transferul contributiilor de la angajator la angajat.

- Primarul Iasului Mihai Chirica a declarat, astazi, municipalitatea ar putea renunta anul acesta la acordarea unor ajutoare sociale pentru familiilor defavorizate deoarece bugetul va fi afectat de aplicarea modficarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern saptamin trecuta.…

- Conducerea Senatului a aprobat luni ca Ordonanta de Urgenta 79/2017 de modificare a Codului Fiscal - "revolutia fiscala" - sa fie dezbatuta in procedura de urgenta in parlament. Astfel, proiectul de lege de aprobare a OUG 79 ar urma sa primeasca un vot in plenul Senatului, prima camera sesizata, cel…

- In opinia sa, nu sunt motive ca ordonanța sa fie contestata la CCR, pentru ca nu exista in ea elemente de neconstituționalitate. „S-a lucrat foarte mult la acest act normativ. S-a analizat și cu specialiști in drept constituțional, fiscaliști, juriști. Nu vad de ce ar putea sa fie neconstituționala…

- Facand primele sale comentarii pe tema prevederilor fiscale, dupa adoptarea, la mijlocul saptamanii, a Ordonantei de Urgenta ce aduce modificari Codului Fiscal, Liviu s-a referit si la o “problema” ce a fost constatata in acest caz. Desi considera ca nu ar fi motive ca Ordonanta care aduce modificari…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial, la doua zile dupa adoptarea in Guvern. Printre masuri sunt trecerea contributiilor de la angajator la angajat, dar si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10^

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal a fost publicata astazi in Monitorul Oficial.In urma cu doua zile, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codului fiscal a fost adoptata in sedinta de Guvern. Noile prevederi fiscale au fost criticate si…

- Vanzarea cerealelor de catre producatorii agricoli, pe piata interna sau la export, se va face pe baza unor contracte de vanzare stabilite in mod unitar din punctul de vedere al clauzelor și condițiilor pentru toți producatorii agricoli. Masura a fost inclusa intr-o Ordonanța de Urgența adoptata miercuri…

- Presedintele Blocului National Sindical, Dumitru Costin, spune ca va sesiza Avocatul Poporului pentru a interveni la Curtea Constitutionala in legatura cu Ordonanta de Urgenta privind Codul Fiscal adoptata miercuri de Guvern si care prevede trecerea contributiilor de la angajat la angajator, liderul…

- Indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern.

- Indemnizatia minima de crestere a copilului se va majora, de la 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fata de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonante de urgenta adoptata astazi de Guvern. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata la…

- Cabinetul Tudose a adoptat, prin OUG, modificarea Codului Fiscal. Si asta in ciuda protestului de la momentul de fata, din Piata Victoria, si a criticilor formulate de reprezentantii unor sindicate. Aflat pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si…

- UPDATE: Toate modificarile fiscale au fost adoptate de Guvern UPDATE: Membrii Guvernului s-au reunit la Palatul Victoria pentru a discuta propunerile de modificare ale Codului Fiscal, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri a fost amanata de doua ori, iar criticile la adresa propunerilor…

- Trecand in revista, la inceputul sedintei de Guvern de miercuri, principalele masuri prevazute de asa-numita “revolutie fiscala”, ce urmeaza sa fie luate printr-o Ordonanta de Urgenta, ministrul Finantelor a pus accent pe trei dintre ele. “Se urmareste reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10%…

- Membrii Guvernului se reunesc la Palatul Victoria, miercuri, de la ora 15, pentru a discuta propunerile de modificare ale Codului Fiscal, in contextul in care sedinta anuntata initial pentru vineri a fost amanata de doua ori, iar criticile la adresa propunerilor s-au inmultit. Premierul Mihai Tudose…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului.Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de…

- Cursul leu/euro a sarit de 4,63 lei in sedinta interbancara Cursul leu/euro a trecut de pragul de 4,6 lei in sedinta interbancara de tranzactionare, si a urcat pana la o valoare record de 4,63 lei, in crestere cu 0,70% fata de nivelul de deschidere, dupa ce guvernul a anuntat ca va trece prin ordonanta…

- Euro era cotat astazi la 4,5968 lei in sedinta BNR, o crestere de numai 0,10% fata de valoarea de luni. Dolarul a urcat de asemenea puternic pe interbancar, cu peste 1%, ajungand la 3,9881 lei, ”periculos” de aproape sa treaca din nou de pragul de 4 lei, scrie ZF. Premierul Mihai Tudose…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca, miercuri, va trece Codul Fiscal prin Ordonanta de urgenta, informeaza Antena3.ro. Discutii au existat inclusiv cu reprezentantii administratiilor locale. Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca vor fi trecute contributiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns…

- Premierul Mihai Tudose a confirmat ca ordonanța de urgența pentru modificarea Codului fiscal va intra miercuri in ședința de guvern și ca aceasta va cuprinde și transferul contribuțiilor de la angajator la angajat.

- Premierul Tudose a avenit, marți, la Parlament, impreuna cu liderul PSD Liviu Dragnea, dupa ce au participat la o intalnire cu primarii de municipii. Șeful Executivului a anunțat ca trecerea contribuțiilor la angajat va fi adoptata miercuri prin Ordonanța de Urgența, așa cum era stabilit inițial. Intrebat…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marti, la Parlament, ca miercuri va avea loc sedinta de Guvern, iar modificarile Codului fiscal, inclusiv transferul contributiilor de la angajator la angajat, vor fi facute prin Ordonanta de...

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marți la Parlament ca miercuri va avea loc ședința de Guvern, iar modificarile Codului fiscal, inclusiv transferul contribuțiilor de la anjator la angajat, vor fi facute prin Ordonanța de urgența, informeaza HotNews, citand News.ro. Tudose ...

- Premierul Mihai Tudose a declarat marți ca transferul contribuțiilor de la angajator la angajat se va face prin ordonanța de urgența, in ședința de Guvern de miercuri. Întrebat, la Palatul Parlamentului, daca vor fi trecute contribuțiile de la angajator la angajat, Tudose a raspuns:…

- Proiectul parteneriatului public-privat va fi adoptat in sedinta de Guvern de miercuri (n.n.-maine), daca toate avizele sunt gata, sau saptamana viitoare, a anuntat, ieri, premierul Mihai Tudose. „Legile privind achizitiile si contractul sunt trei propuneri, sunt gata de a fi trimise direct la Parlament…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, dupa participarea la o gala a Asociației Municipiilor din Romania, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislatiei fiscale, despre care ministrul Finanțelor spunea ca se vor adopta miercuri, in ședința de Guvern, șeful statului precizand…

- Proiectul de Ordonanta privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in sedinta de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament,...

- Proiectul de Ordonanța privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in ședința de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa. "Am avut o discuție cu premierul.…

- Modificarile la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate in Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui sa lase orgoliile la o parte și sa ia hotarari in interesul național, indiferent de culoarea politica, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe,…

- "Eu n-am lucrat la programul de guvernare, nu am fost atat de calificat. Imi doresc ca astazi, in Guvern, sa nu se aprobe prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal. Este nevoie de un proiect de lege, discutat in cele doua comisii de specialitate din Parlament si la final de an sa venim…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anunțat marți ca noua lege a parteneriatului public-privat este finalizata, urmand ca un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea Legii 233/2016 sa fie prezentat in curand in Guvern. "Acum e în curs de avizare la Ministerul…

- Guvernul prezinta, intr-un comunicat de presa, principalele modificari ale Codului Fiscal cuprinse in proiectul de Ordonanta de Urgenta analizat in prima lectura in sedinta de joi Cabinetului Tudose, sustinand ca este vorba despre „o serie de masuri benefice mediului de afaceri”. Printre…