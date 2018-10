Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, a afirmat luni ca Israelul incearca ''sa justifice o alta agresiune'' cu acuzatii false referitoare la locatii cu rachete in apropiere de aeroportul din Beirut care apartin miscarii siite libaneze Hezbollah, sustinuta de catre Iran, relateaza agentia Reuters…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, de la tribuna Adunarii Generale a ONU, ca Iranul i-a cerut miscarii fundamentaliste siite libaneze Hezbollah sa se echipeze cu rachete ghidate de precizie impotriva Israelului, relateaza publicatia The Times of Israel. 'In Liban,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat marti ca tara sa va continua sa desfasoare operatiuni militare in Siria, in contextul in care Rusia a declarat ca va furniza un sistem antiaerian performant aliatului sau sirian, transmite Reuters. ''Vom continua sa actionam pentru a preveni infiltrarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este si ministru de externe, a ordonat miercuri inchiderea ambasadei israeliene din Paraguay, informeaza Reuters. Decizia a fost anuntata la cateva ore dupa ce ministrul paraguayan de externe, Luis Alberto Castiglioni, a declarat ca ambasada tarii sale in…

- Avioane israeliene au atacat marti pozitii militare din Siria, iar apararea antiaeriana siriana a reusit sa doboare cateva rachete, informeaza agentia oficiala de presa SANA, preluata de Reuters. Televiziunea de stat siriana afirma ca au fost doborate cinci rachete. O sursa militara siriana…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat marti pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe care l-a acuzat de masacrarea sirienilor si a kurzilor, reactionand astfel la atacurile verbale dure ale sefului statului turc la adresa sa, transmite Reuters, preluata de agerpres. Erdogan…

