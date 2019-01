Ministrul Leș, replică pentru Iohannis, după atacul președintelui ''A folosit și termenul de nelegal, dar și la conferința de presa și in timpul CSAT-ului, a folosit termenul de ''rigorile legii'' Este un termen pe care pot sa il accept in unele condiții. Legea prevede foarte clar ministrul Apararii sa faca o propunere pentru Șeful Statului Major al Apararii din cele trei categorii de forțe sau din locțiitorul Șefului Statului Major Al Apararii. In acest moment, niciunul dintre cei patru enumerați nu se incadreaza la aceasta propunere ca sa respecte perfect rigorile legii. Șeful Statului Major al Forțelor Terestre și Șeful Statului Major al Forțelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

